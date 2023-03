Ce este şi cum funcţionează CNIR, companie desprinsă din CNAIR. Drulă: Companie fantomă cu director şi Consiliu de Administraţie. Tot oamenii lui Grindeanu au ieşit

"Am văzut că s-a desprins din CNAIR o nouă entitate, CNIR. Care e treaba cu această nouă entitate?", a întrebat Bogdan Bolojan.

"E o idee bună omorâtă de această clasă politică veche, de PSD şi PNL succesiv. E o idee din 2016, în care trebuia creată o companie mai mică. CNAIR avea 6000 de angajaţi la un moment dat, acum nu ştiu dacă nu cumva sunt la 8000. Şi face de toate, de la deszăpeziri, la toată partea de întreţinere, etc. E o structură enormă.

Şi ideea era să se creeze o unitate cu oameni specializaţi pe dezvoltarea proiectelor de la zero. Pe construcţia de autostrăzi, pe proiectele Greenfield, care e o muncă separată. Implică toată partea de creare a documentaţiei, de licitaţie, de finanţare, de urmărire a derulării. Câteva proiecte mari ale României, trecerile montane, gen Comarnic - Braşov, autostrada de pe Valea Oltului, trecerile din Moldova, să fie gestionate de această unitate cu oameni bine pregătiţi, probabil 50-100 de oameni. Ca proiectele astea să meargă mai bine. Cel puţin asta a fost ideea în 2016!

Au trecut cinci ani de zile şi când am ajuns în 2021 la minister nu se făcuse nimic. Era o companie fantomă. Ba chiar înţeleg că înregistrarea la Registrul Comerţului s-a făcut cu banii unui angajat, care nu şi-a mai văzut acei bani înapoi. Atât de ridicolă e situaţia.

Eu am numit un Consiliu de Administraţie acolo, am găsit un director, un om apolitic, un om cu carieră în spate. Asta am lăsat după 8 luni la ministerul Transporturilor. Iarăşi nu s-a mai întâmplat nimic, ba chiar toţi cei pe care i-am lăsat acolo au fost concediaţi. Au fost nişte oameni care şi-au luat o ţeapă de la statul român. Şi acum am văzut că dl Grindeanu a făcut, chipurile, un proces de selecţie. Dar, din acest proces, ce să vezi, făcut cu firme de recrutare, au ieşit tot oamenii de partid şi oamenii dumnealui. Deci suntem în punctul în care această companie este o fantomă cu director şi Consiliu de Administraţie, nu mai este o fantomă fără niciun angajat.

Domnul Grindeanu are un mandat mai mult decât dublu faţă de al meu. În loc să continue o muncă dinainte, a şters-o cu buretele. Compania asta nu face nimic în momentul de faţă. Ea teoretic ar putea face lucruri bune. Dacă mă uit la ce fac PSD şi PNL cu companiile de stat, profesionalismul cu care abordează formarea de echipe, am nişte dubii", a replicat Cătălin Drulă.

"Au reuşit să semneze autostrada Moldovei", a punctat jurnalistul Ştiri Diaspora, Bogdan Bolojan.

"Asta s-a întâmplat la CNAIR. Acolo a fost presiunea PNRR. PNRR este programul făcut de USR. Pentru asta am şi fost înjuraţi de PSD şi PNL după ce am plecat de la guvernare, şi e un program de care suntem mândri. Un economist spunea că e cel mai bun program de ţară pe care îl are România. De ce? Pentru că acolo sunt reforme pentru România şi pentru români. Sunt lucruri bune pentru această ţară. Sunt investiţii!

Ei bine, pentru că e făcut cu jaloane, cu borne care trebuie îndeplinite la 6 luni, ceea ce e în PNRR s-a mişcat înainte. Legat de A7, sunt mândru că am reuşit să prind acest proiect acolo, cu o negociere dură la Bruxelles. Este cel mai mare proiect de autostradă din toate PNRR-urile din Europa. Sunt 320 km de autostradă, nu vorbim de un ciot. 3 miliarde de euro. E de departe cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din toate PNRR-urile din Europa", a mai declarat Cătălin Drulă.

