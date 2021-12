Ce au căutat românii pe Google în 2021. O prăjitură cu nume amuzant, în TOP

Anul 2021, încă sub semnul pandemiei, se oglindește și în căutările pe care românii le-au făcut pe Google. Listele Google ale celor mai populare căutări în România în 2021 arată că, deși aspectele legate de pandemie au fost în centrul atenției pentru români, subiectele s-au schimbat față de anul trecut: de la informații despre virus, restricții și pandemie în general, în 2021 căutările românilor pe Google au vizat vaccinurile, prevenția și reluarea activității considerate normale.

În topul celor mai populare căutări pe Google în România de anul acesta se află trei căutări legate de vaccinare - certificatul verde, loteria vaccinării și programarea pentru vaccinare, scrie Mediafax.

Lider în căutări este Campionatul European de Fotbal, programat pentru 2020 și amânat pentru 2021.

Informații despre prevenția COVID au fost și ele la mare căutare, alături de produsul care generează „buzz” la lansarea fiecărei noi iterații: iPhone.

Un serial sud-coreean, printre cele mai populare căutări. Christian Eriksen, şi el acolo

Serialul „fenomen” - așa cum l-a numit presa - Squid Game are și el un loc în topul celor mai populare căutări, alături de o altă apariție care luat lumea prin surprindere: jucătoarea de tenis Emma Răducanu, care a câștigat US Open la doar 18 ani și are origini românești.

Un interes ridicat în căutări a generat actrița și vedeta de televiziune Alexandra Dinu, precum și moartea cântărețului de muzică populară Petrică Mâțu Stoian.

Alături de Alexandra Dinu și Emma Răducanu, în topul oamenilor care au generat cel mai mare interes în căutări se numără și tânărul înotător David Popovici, dar și fotbalistul Christian Eriksen, danezul care a suferit un atac de cord în timpul meciului cu Finlanda de la Euro 2020.

Educația este o temă care a generat interes crescut în căutări în 2021.

Digitalizarea acestui domeniu și nevoie de instrumente adaptate, inclusiv pentru predarea online, a determinat o creștere a căutărilor după astfel de soluții. Google propune anul acesta un o listă cu cele mai populare în căutări instrumente digitale dedicate educației, ce cuprinde soluții precum Google Classroom, Adservio sau 24edu.

O prăjitură cu nume amuzant, extrem de căutată



Lista de „Rețete” este deschisă de prăjitură cu o denumire surprinzătoare: „Să fac spume dacă știu”.

Întrebarea „când… ?” a românilor a vizat de multe ori școlile, mai precis deschiderea lor.

Ca în fiecare an, românii s-au întrebat când este Black Friday, dar și surprinzătorul: „când se pune busuioc sub pernă?” Pandemia a afectat echilibrul psihic al multora, ceea ce se vede și în căutările pe Google: românii au căutat să afle care sunt simptomele anxietății și depresiei, dincolo de problemele de sănătate cauzate de virusul COVID-19.

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2021 au fost realizate folosind liste de căutări „trending”: căutări care au înregistrat o creștere puternică în 2021 față de 2020, pe o perioadă considerabilă de timp, indicând astfel un interes sporit și susținut pentru respectivul subiect.

Căutări populare

1. Euro 2020

2. Certificat verde

3. Loteria vaccinării

4. Petrică Mâțu Stoian

5. iPhone 13

6. Programare vaccinare

7. Squid Game

8. Alexandra Dinu

9. Prevenție COVID

10. Emma Răducanu

Filme și seriale

1. Squid Game

2. Bridgerton

3. Ginny and Georgia

4. Hercai

5. Dune

6. After 3

7. Red notice

8. Venom 2

9. Eternals

10. Doctorul minune

Evenimente sportive

1. Euro 2020

2. Australian Open

3. România-Islanda

4. România-Germania

5. US Open

6. România-Armenia

7. Italia-Anglia

8. Roland-Garros

9. Anglia-Danemarca

10. Franța-Elveția

Oameni

1. Alexandra Dinu

2. Emma Răducanu

3. Christian Eriksen

4. David Popovici

5. Ana Maria Prodan

6. Alec Baldwin

7. Dan Petrescu

8. Alexander Zudor

9. Simona Hapciuc

10. Flavia Groșan

Educație

1. Google Classroom

2. Adservio

3. 24edu

4. Edus

5. Wordwall

6. Școala365

7. Kinderpedia

8. Notis

9. Study stream

10. ASQ

Rețete

1. Să fac spume dacă știu

2. Varză murată

3. Banana bread

4. Gem de gutui

5. Lasagna

6. Salam de biscuiți

7. Eclere

8. Spanac

9. Cremă de zahăr ars

10. Macarons

Când...?

1. Când începe școala

2. Când este Black Friday 2021

3. Când se termină anul școlar 2021

4. Când se redeschid școlile

5. Când se schimbă ora 2021

6. De când intră în vigoare noile restricții

7. Când începe Survivor 2021

8. Când sunt Floriile 2021

9. Când se pune busuioc sub pernă

10. Când cade Paștele în 2021

Simptome

1. Simptome COVID

2. Simptome COVID delta

3. Simptome COVID pe zile

4. Miocardită simptome

5. Anxietate simptome

6. Pneumonie simptome

7. Gută simptome

8. Infecție urinară simptome

9. Depresie simptome

10. Norovirus simptome

Căutările anului 2021 sunt realizate pe mai multe categorii, urmărind să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie. Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii și instrumente care ne oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global și regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public, care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp și termeni utilizați.