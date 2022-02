Băsescu, scenariu care dă fiori după anunțul lui Putin cu armele nucleare. Totuși, România are o șansă față de țările învecinate

Traian Băsescu, președinte al României, a spus că, din acest moment, ne putem aștepta la orice.

„După anunțul lui Vladimir Putin, potrivit căruia poate utiliza arma nucleară, trebuie să ieșim din această relaxare cum că nouă nu ni se poate întâmpla nimic. Arma nucleară este un dezastru umanitar și oricine - de la România, Țările Baltice, la Polonia, la SUA - trebuie să intre în alertă, trebuie să fie îngrijorat”, a spus Traian Băsescu la România TV.

Băsescu, ipoteză: Este de părere că Putin va folosi arma termobarică

„Greu de crezut că Vladimir Putin se va retrage. Foarte probabil, următorul pas pe care îl va face va fi să încerce să utilizeze arma termobarică. Este o armă cu o treaptă mai jos decât arma nucleară, dar nu exclud probabilitatea să o facă. Am văzut echipamente, de acest fel, transportate către Ucraina. Arma termobarică ucide pe o rază de doi kilometri. Ucide prin crearea unui sistem de presiune care zdrobește oasele, organele interne, tot. Este foarte aproape de o armă de distrugere în masă. Oricum, Putin trebuie judecat pentru invadarea Ucrainei, trebuie judecat pentru că este agresor și a agresat fiind neprovocat. A fost un atac neprovocat asupra unui stat independent și suveran. Morții din Ucraina sunt pe responsabilitatea lui Vladimir Putin: cei de până acum și cei care vor urma! Ți se rupe sufletul când vezi copilașii ăia trăgând un troler mic după ei, de mână cu mamele lor”, a spus Traian Băsescu.

„Vladimir Putin nu poate să facă nimic, dacă nu utilizează arma nucleară și cine știe unde o poate utiliza. Avem șansa că avem scutul de la Deveselu și suntem mai protejați decât alții, în caz că lovește cu o rachetă cu rază medie de acțiune”, a subliniat președintele.

Statele Unite ale Americii şi NATO au condamnat duminică ordinul dat de preşedintele rus Vladimir Putin de a pune în stare de alertă forţele de descurajare ale Rusiei, care conţin şi o componentă nucleară, drept "periculos" şi "inacceptabil", în timp ce Casa Albă nu a exclus posibilitatea de a impune noi sancţiuni asupra sectorului energetic al Rusiei, transmite Reuters.



Şeful statului rus a invocat "declaraţiile agresive" ale principalelor ţări membre ale NATO şi amplele sancţiuni impuse de Occident împotriva ţării sale pentru a-şi justifica decizia.





Oficial de la Pentagon: O eroare de judecată ar putea face lucrurile mult, mult mai periculoase





La Pentagon, un înalt oficial american a calificat ordinul lui Putin drept "o escaladare" şi a atras atenţia că "pune în discuţie forţe care, dacă există o eroare de judecată, ar putea să facă lucrurile mult, mult mai periculoase".



SUA încearcă să stabilească ce înseamnă ordinul lui Putin "în termeni concreţi", a declarat oficialul de la apărare, sub rezerva anonimatului.



Deşi Washingtonul încă mai strânge informaţii, anunţul lui Putin este îngrijorător, a remarcat oficialul american.



Pentagonul a aflat despre punerea în stare de alertă a forţelor de descurajare rusă din anunţul televizat al lui Putin, şi nu de la surse ale serviciilor de informaţii americane, a recunoscut oficialul citat.



Imediat după anunţul lui Putin, ministrul apărării Lloyd Austin, generalul Mark Milley, şeful Statului Major general, şi generalul Tod Wolters, comandantul forţelor SUA în Europa, au avut o întrevedere la ora 08:30 (13:30 GMT) la care au discutat decizia preşedintelui Rusiei.



Întrebat dacă SUA vor continua să ofere asistenţă militară Ucrainei după anunţul lui Putin, oficialul de la Pentagon a răspuns: "Acest sprijin va continua".





Cum evaluează SUA tacticile militare ale Rusiei în Ucraina





Washingtonul consideră că forţele ruse s-au confruntat cu piedici neaşteptate pe câmpul de luptă în invazia lor, intrată deja în a patra zi, din cauza rezistenţei ferme din partea forţelor ucrainene şi a unor eşecuri de planificare care au lăsat unele unităţi ruse în pană de combustibil şi de alte provizii.



Până acum, SUA estimează că Rusia a lansat peste 350 de rachete asupra ţintelor ucrainene, dintre care unele au lovit infrastructura civilă. Însă oficiali americani şi-au exprimat profunda îngrijorare în legătură cu ceea ce Pentagonul consideră că reprezintă indicii potrivit cărora forţele ruse - care până acum au părut să se concentreze în mare parte asupra ţintelor militare - şi-ar putea schimba strategia.



Referindu-se la o ofensivă rusă în oraşul ucrainean Chernigov (situat la nord de Kiev), oficialul de la Pentagon a menţionat că aceasta reprezintă indicii timpurii potrivit cărora Rusia adoptă tactici de asediu.



"Se pare că ei adoptă mentalitatea de asediu, despre care orice student în tactică şi strategie militară vă va spune, când adopţi tactici de asediu, creşte probabilitatea (apariţiei) pagubelor colaterale", a subliniat el.



Şeful NATO califică atitudinea lui Putin drept "agresivă" şi "iresponsabilă"



La emisiunea "Starea Uniunii" de la postul de televiziune CNN, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat comportamentul lui Putin drept "agresiv" şi "iresponsabil".



"Aceasta este o retorică periculoasă. Acesta este un comportament iresponsabil. Şi, desigur, când combini această retorică cu ceea ce face (Rusia) pe teren în Ucraina - poartă un război împotriva unei naţiuni independente, suverane, declanşează o invazie masivă asupra Ucrainei - situaţia devine şi mai gravă", a apreciat Stoltenberg la programul "State of the Union" de pe CNN, citat de Reuters.



Anunţul lui Putin, "inacceptabil", potrivit ambasadoarei SUA la ONU



Ambasadoarea SUA la Naţiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a declarat la emisiunea "Face the Nation" de la postul CBS că acţiunile lui Putin au escaladat conflictul şi sunt "inacceptabile".



Ea a salutat anunţul că oficiali ruşi şi ucraineni se vor întâlni pentru discuţii la graniţa ucraineano-belarusă, dar a adăugat că "rămâne de văzut" dacă Rusia acţionează de bună credinţă.



Întrebată dacă există un pericol ca arme chimice şi biologice să fie folosite de către Rusia, Thomas-Greenfield a spus despre Putin: "Cu siguranţă nu putem exclude nimic cu tipul ăsta. Este dispus să folosească orice mijloace pe care le are la dispoziţie pentru a-i intimida pe ucraineni şi lumea întreagă".



Casa Albă: Putin "fabrică ameninţări"





Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, "fabrică ameninţări care nu există", a acuzat duminică purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki.



"Este vorba despre o schemă repetată pe care am observat-o din partea preşedintelui Putin în timpul acestui conflict, şi anume fabricarea unor ameninţări care nu există cu scopul de a justifica continuarea unei agresiuni. Rusia nu a fost ameninţată în niciun moment de NATO sau de Ucraina (...) Avem capacitatea să ne apărăm, dar trebuie să şi atragem atenţia asupra a ceea ce vedem aici, din partea preşedintelui Putin", a declarat Psaki.



SUA nu au exclus posibilitatea de a impune sancţiuni care să vizeze sectorul energetic al Rusiei, a avertizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.



"Vrem să luăm fiecare măsură pentru a creşte la maximum impactul consecinţelor asupra preşedintelui Putin în timp ce reducem la minimum impactul asupra poporului american şi a comunităţii globale. Şi de aceea sancţiunile asupra sectorului energetic (rusesc) sunt cu siguranţă pe masă. Nu le-am exclus. Dar dorim şi să ne asigurăm că minimizăm impactul asupra pieţei globale şi să o facem într-o manieră unitară", a adăugat Psaki.





Rusia are peste 6.200 de arme nucleare





Rusia dispune în prezent de 1.625 de focoase nucleare desfăşurate, la care trebuie adăugate alte 2.870 aflate în silozuri şi alte 1.760 cu caracter strategic, ceea ce înseamnă în total 6.255 de focoase nucleare, potrivit ultimelor date actualizate şi recenzate de Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii (SIPRI), cu sediul la Stockholm, citat de EFE.



SUA dispun de 1.800 de focoase nucleare desfăşurate şi, în total, au 5.550 de focoase nucleare, potrivit datelor SIPRI.



Alte ţări care au armament nuclear sunt China (350), Franţa (290), Regatul Unit (225), Pakistan (165), India (156) şi Israel (90), potrivit SIPRI, care menţionează şi potenţialul Coreii de Nord de a construi între 40 şi 50 de focoase nucleare, conform Agerpres.

