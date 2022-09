Barack Obama câștigă premiul Emmy pentru nararea unui documentar Netflix

Compania de producție a lui Obama, Higher Ground, se află în spatele seriei de cinci părți, Our Great National Parks, despre parcurile naționale din întreaga lume.

Premiul se alătură celor două premii Grammy ale lui Obama, punându-l la jumătatea drumului spre a deveni un Egot - personalitate care a câștigat câte un premiu la fiecare gală Emmy, Grammy, Oscar și Tony.

El devine doar al doilea președinte american din istorie care câștigă un Emmy.

Seria Netflix prezintă frumusețea naturală de pe cinci continente și prezintă mai multe locații, printre care Patagonia chiliană și Indonezia.

Alți candidați la categoria pentru cel mai bun narator au fost David Attenborough, Lupita Nyong'o și Kareem Abdul-Jabbar, notează BBC.

După ce și-au părăsit mandatul în 2017, fostul președinte și soția sa Michelle au înființat Higher Ground, ajungând la o înțelegere cu Netflix despre care se spune că valorează zeci de milioane de dolari.

Obama a câștigat premiile Grammy pentru versiunile audio ale memoriilor sale „The Audacity of Hope” și „Dreams from My Father”.

Singurul alt președinte care a câștigat un Emmy a fost Dwight Eisenhower, care a câștigat un premiu onorific în 1956 pentru că a devenit primul președinte care a susținut o conferință de presă televizată.

Doar 17 persoane au câștigat statutul de Egot până în prezent, printre care Mel Brooks, Whoopie Goldberg, Audrey Hepburn și Jenifer Hudson.

Serialul „The First Lady”, care le portretizează pe Michelle Obama, Betty Ford și Eleanor Roosevelt, anulat după primul sezon

Postul de televiziune Showtime a decis ca serialul său de antologie "The First Lady", o producţie în distribuţia căreia s-au aflat celebrele actriţe Viola Davis, Michelle Pfeiffer şi Gillian Anderson, să nu continue cu un al doilea sezon.

Primul sezon al acestui serial TV, regizat de Susanne Bier, a descris trei epoci diferite de la Casa Albă, prezentând activităţile politice şi vieţile private ale trei foste "prime doamne" ale Statelor Unite: Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) şi Michelle Obama (Viola Davis).



"The First Lady" a beneficiat de cronici lipsite de entuziasm din partea criticilor de specialitate. Caroline Framke, directoarea departamentului de critică de televiziune în cadrul revistei Variety, a declarat că nu este deloc o admiratoare a conceptului structural al acestui serial, afirmând că "înghesuirea celor trei poveşti împreună nu creează doar un produs TV confuz, ci îi aduce în acelaşi timp şi un deserviciu". Această producţie de televiziune cu o distribuţie spectaculoasă nu i-a impresionat nici pe reprezentanţii The Television Academy, întrucât a primit doar trei nominalizări la premiile Emmy din acest an, toate fiind acordate la categorii tehnice.



Produs pentru Showtime de Lionsgate Television, primul sezon al acestui serial a avut 10 episoade, regizate de celebra cineastă daneză Susanne Bier, care are în palmaresul ei un premiu Oscar şi un premiu Emmy, scrie Agerpres.

