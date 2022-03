Anonymous a spart site-ul Rosatom, agenția pentru energie atomică a Rusiei

Hackerii din grupul Anonymous au spart marți site-ul corporației de stat ruse pentru energie nucleară Rosatom. Se presupune că Rosatom conduce Zaporizhzhya, o centrală nucleară ucraineană capturată de soldații ruși, scrie The Jerusalem Post.



Anonymous a schimbat interfața de pe site și a făcut-o altfel inaccesibilă. Ei au susținut, de asemenea, că au obținut acces la gigaocteți de date, pe care intenționează să-i divulge publicului.

#Anonymous hacks into Russian firm nuclear plant.

*Anonymous defaces Rosatom website, starts to leak gigabytes of data* ???? (link to data in article: we can't post the link because Twitter is mean to us sometimes).https://t.co/2uxp0yafen