Viitorul Guvern, deciziile se iau astăzi. Chirieac, ironic despre ”ministerele-cheie” pentru PSD. ”Dar cine dă premierul?”

Întrebat dacă cele două partide vor anunţa la finalul zilei de luni că vor guverna împreună, Bogdan Chirieac a spus că "eu sper că vom avea un anunţ din care să rezulte un Guvern. Nu aş putea estima, pentru că sunt nemulţumiţi în toate părţile. PSD-ul e nemulţumit fiindcă nu are funcţia de premier, PNL e nemulţumit pentru că nu doreşte să cedeze nimic din putere. În plus, PNL are o problemă mare. Dacă premier va fi dl Ciucă, se duce spre scindarea partidului, pe model Ludovic Orban. Probleme sunt de ambele părţi".

Liderii PSD Marcel Ciolacu şi Gabriela Firea au anunţat că vor aplicarea programului de guvernare al PSD, dar şi paritate în Guvern. Bogdan Chirieac a reacţionat ironic.

"Dar cine dă premierul? PSD poate cere paritate dacă are premierul. Fără această funcţie, paritate la ce? După cum doreşte PNL-ul, PSD-ul ar urma să primească o mulţime de ”ministere cheie”, cum ar fi Cultura, Turismul, Relaţia cu Parlamentul, Ministerul pentru Dialog Social şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Cu astfel de ministere, cu siguranţă vor reuşi să impună o politică de majorare de pensii şi salarii, bani nefiind. Nu sunt bani pentru aşa ceva. În plus, avem toate provocările de azi, criza energetică, criza alimentară, nu mai vorbim de pandemie", a punctat analistul.

Gabriela Firea a anunţat că nu vrea Ministerul Muncii

Întrebată dacă ia în calcul intrarea în Guvern, la ministerul Muncii, aşa cum au anunţat mai multe surse politice, Gabriela Firea a spus că "îmi doresc să pot să îi ajut în continuare pe români din Senat, să pot ajuta la deblocarea problemelor din Capitală, care sunt foarte multe".

"Cred că am demonstrat că şi eu şi colegii mei suntem responsabili, suntem oameni care cântărim toate argumentele pro şi contra, nu luăm decizii într-o sală alăturată celei de şedinţă şi apoi le impunem colegilor. Vedem ce se întâmplă la şedinţă şi decidem. Ministerul Muncii este un minister foarte greu, foarte important, printre cele mai importante, şi cred că avem colegi mult mai bine pregătiţi decât mine în acest moment", a mai punctat senatorul PSD. VEZI MATERIALUL COMPLET AICI

Acest articol reprezintă o opinie.