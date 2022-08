Viața lui Marilyn Monroe va reveni pe marele ecran. Filmul „Blonde” a avut premiera la Deauville

Vor fi prezenţi în oraşul normand, situat în nordul Franţei, pentru a asista la proiecţie regizorul Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007) şi protagonista peliculei, actriţa cubano-spaniolă Ana de Armas (Knives Out, No Time to Die).



Filmul a fost selectat în competiţia pentru Leul de aur pentru cel mai bun film în cadrul Festivalului de film de la Veneţia, ajuns la cea de-a 79-a ediţie, şi care va avea loc în perioada 31 august - 10 septembrie.



Blonde, o adaptare după romanul scriitoarei americane Joyce Carol Oates, spune povestea ficţionalizată a vieţii vedetei hollywoodiene moarte la 36 de ani în 1962.



Pelicula derulează traseul de coşmar al Normei Jean Baker - adevăratul nume al lui Marilyn Monroe - şi schiţează un portret necruţător al Americii anilor 50 şi 60, în special la Hollywood.



Filmul va fi lansat pe 28 septembrie exclusiv pe Netflix. Nu a fost inclus în selecţia oficială a celei de-a 75-a ediţii a Festivalului de la Cannes întrucât nu a fost proiectat în vreo sală de cinema din Franţa, scrie Agerpres.

O femeie de 60 de ani pretinde că e fiica biologică a lui Marilyn Monroe cu John F. Kennedy. Asemănarea este izbitoare

O femeie a depus actele de paternitate la tribunalul din California, în 2020, susținând că e fiica biologică a lui Marilyn Monroe, concepută cu fostul președinte american, John Fitzgerald Kennedy.

Gladys Baker Morris și-a petrecut cea mai mare parte din viață crezând că verișoara lui Marilyn Monroe, Meredith Baker, era mama ei biologică. În martie 2014, când se afla pe patul de moarte, mama ei i-a mărturisit că Gladys fusese adoptată și că părinții ei biologici au fost celebri. „Mama a recunoscut, pe patul ei de moarte, că mama mea adevărată era Marilyn Monroe”, a dezvăluit Morris presei americane. „Mi-a spus că Marilyn se temea ca frații Kennedy să nu le omoare pe ea și pe copilul ei, dacă ar fi aflat de sarcină, așa că mama m-a născut în secret și m-a ascuns imediat după ce am venit pe lume”, a continuat aceasta cu dezvăluirile uimitoare, potrivit Snopes.

După ce a aflat adevărul de la mama care a crescut-o, Morris a început să facă săpături pentru a-și descoperi rădăcinile și a aflat că, într-adevăr, fusese înfiată. A durat nu mai puțin de 18 luni până să se finalizeze procedurile care-i permiteau să obțină dosarul de adopție și certificatul de naștere. Acest document, pe baza căruia s-a bazat întregul ei proces, atestă faptul că este fiica Normei Jeane Mortenson, cunoscută ca Marilyn Monroe, și a președintelui asasinat John F. Kennedy.

La mai bine de 50 de ani de la moartea legendarei actrițe, circulă tot felul de teorii despre viața amoroasă a lui Marilyn, iar presa internațională este mare doritoare de asemenea subiecte. Monroe a avut, într-adevăr, două sarcini, în 1957 și 1959, care au determinat-o pe vedetă să facă chiuretaj pentru simplul fapt că erau sarcini ectopice. Totuși, până și medicul ei ginecolog, Leon Krohn, a recunoscut că regretata divă hollywoodiană a rămas însărcinată din nou, în 1961, și că ar fi adus pe lume o fetiță în iunie 1962. Din păcate, nu prea mai există dovezi care să susțină asemenea zvonuri, însă fanii actriței speră ca procesul lui Morris să aducă puțină lumină, chiar și la mai bine de 50 de ani de la dispariția prematură a superstarului din Cetatea Filmului. În momentul în care au fost făcute publice aceste informații, Gladys Baker Morris aștepta rezultatele testului ADN pentru a putea vedea dacă avea vreun drept să ceară moștenirea lăsată de Marilyn Monroe.

Dacă va câştiga procesul, va fi singura moștenitoare directă și de drept a vedetei hollywoodiene și are dreptul la cele peste 100 de milioane de dolari care s-au adunat în conturile lui Marilyn, post-mortem. Mai mult, presupusa fiică a "Frumuseţii Americii" susține că intenționează să dea în judecată Fundația Marilyn Monroe odată ce testul de paternitate îi va confirma identitatea. De asemenea, ea speră să poată lua legătura cu sora ei vitregă, Caroline Kennedy, ambasador SUA în Japonia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News