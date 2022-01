PSD Vrancea, atac la majoritatea PNL-USR-ALDE din Consiliul Județean. Dacă vrei să vezi caracterul unui om, dă-i putere

Grupul Consilierilor PSD din Consiliul Județean Vrancea considerăabuzivă și nejustificată poziția președintelui CJ Vrancea, Cătălin Toma, de aconvoca permanent ședințele celui mai important for decizional din județ doarîn sistem on-line.

Pe cale de consecință, am decis să refuzăm invitația acestuia de a participa la ședința ordinară din luna ianuarie 2022.

Considerăm că această abordare a președintelui CJ Vrancea nu este benefică dezbaterii proiectelor, fapt dovedit și de modul cum luările de cuvânt sau solicitările formulate anterior au fost tratate de către acesta, în bătaie de joc sau cu remarci ironice și, mai ales, fără a da voie aparatului de specialitate să răspundă solicitărilor venite din partea consilierilor județeni PSD. Proiectele propuse pentru aprobare în ședințele Consiliului Județean fac referire la TOT județul Vrancea, au interes pentru TOȚI vrâncenii și credem că este o lipsă de respect la adresa acestora modul cum sunt aceste proiecte dezbătute.

Am înțeles că PNL Vrancea, inclusiv prin vocea președintelui său, dorește să formeze alianțe locale (unele din acestea chiar împotriva votului dat de vrânceni în 2020). Este o decizie politică a dumnealor și înseamnă că nu mai au nevoie de votul celui mai numeros grup de consilieri. Vrâncenii ne-au dat încrederea lor și ne-au acordat votul iar maniera forțată în care președintele Toma dorește să își impună voința este împotriva acestui vot. Am încercat să discutăm civilizat, am susținut diferite aspecte în cadrul ședințelor de consiliu județean și toate acestea au fost susținute de vrâncenii care ne-au votat. Se pare că acest lucru nu contează pentru PNL și pentru Cătălin Toma.

Nu avem altceva de făcut decât să constatăm că în Vrancea 33% este mai mare decât 63% și să acceptăm că reprezentăm, de fapt, opoziția.

Ca partid de opoziție vom lupta permanent pentru ca nevoile și dorințele celor care ne-au votat să fie auzite, chiar dacă asta îi place lui Cătălin Toma sau nu.

Și da, domnule președinte, aceasta este o DECLARAȚIE POLITICĂ, cum vă place să ne spuneți cu reproș atunci când adevărul vă este potrivnic, atunci când faptele contrazic pozele dumneavoastră foarte bine aranjate unde vă lăudați cu realizările altora, atunci când interesul meschin al unor grupuri pe care le reprezentați este arătat vrâncenilor și nu prea vă convine asta, atunci când bugetele localităților sunt distribuite politic, din pixul dumneavoastră, călcând în picioare orice urmă de corectitudine. Nu vom lăsa aceste lucruri să fie ascunse sau trecute cu vederea, nu vă vom ajuta să ascundeți gunoiul sub preș.

Vom face opoziție.

Nu ne vom lăsa intimidați de propaganda pe care încercați să o promovați la nivelul județului și o să vă lăsăm să vă asumați, alături de majoritatea pe care cu atâta plăcere o lăudați, toate rezultatele acestei atitudini sfidătoare și lipsită de dialog.

Grupul consilierilor PSD

din Consiliul Județean Vrancea

25 ianuarie 2022









