PSD nu s-a decis dacă merge la consultări, după ce pică Guvernul Cîţu

Reprezentantul PSD a explicat că social-democrații sunt nemulțumiți de modul în care au decurs precedentele consultări cu președintele Klaus Iohannis și iau în calcul să nu se prezinte la consultările care vor avea loc dacă Guvernul Cîțu va fi dărâmat prin moțiune de cenzură.

„Ne gândim bine dacă mergem sau nu la Cotroceni, la consultări. Decizia va fi luată în Biroul Politic Național”, a declarat Paul Stănescu, luni seara, la Antena 3.

Secretarul general al PSD a mai spus că social-democrații vor alegeri anticipate și că nu se gândesc să propună un premier înainte de scrutin.

„Excludem PNL, cu USR nu avem nimic în comun ca să putem guverna. Ne putem da seama cu toții că nu avem o majoritate în Parlament, de aceea trebuie să mergem la popor... PSD în niciun caz nu va intra la guvernare”, a precizat Stănescu.

Moțiunea de cenzură a PSD va fi supusă aprobării marți, în Parlament, scrie Mediafax.

Bogdan Chirieac, sigur că moţiunea trece

"De mâine, dacă trece această moţiune, aşa cum v-am spus, toate scenariile sunt pe masă, orice scenariu este pe masă. Mă voi uita către această nouă coaliţie, condusă de PSD înţeleg, PSD-USR-AUR dacă au un plan, eu sper că nu doar vor să dea jos Guvernul şi după aceea să se uite cum ţara rămâne în haos. Vom vedea ce propunere vine de la această nouă majoritate şi ne vom face şi noi planul în funcţie de aceasta. (...) Eu cred că va fi totuşi o propunere a PSD susţinută de USR şi AUR de premier şi vom vedea", a spus Cîţu, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Întrebat dacă mai are vreo şansă Florin Cîțu, mâine, având în vedere că astăzi a recunoscut o nouă majoritate PSD-USR-AUR, analistul politic Bogdan Chirieac a spus: "Domnia sa are o gravă lipsă de înțelegere a fenomenului democratic. A spus că lasă ţara fără Guvern şi intră țara în haos. Aţi reţinut, Guvernul României nu poate fi decât organizaţia condusă de domnul Cîțu. Nimeni altcineva nu este capabil, în România, să realizeze un alt guvern. Eu cred că, mâine, va trece moţiunea, chiar dacă am înţeles că unii parlamentari s-au îmbolnăvit deja de COVID. Aşa am înţeles, că şi de la PSD ar fi o persoană bolnavă de COVID, am înţeles că şi de pe la AUR ar fi cineva. Nu cred că există dubii pentru că este nevoie de 46 de parlamentari. Sunt vreo 280 care ar putea să voteze. Ar fi vreo 46 care ar trebui să se îmbolnăvească până mâine. E cam mult. Guvernul Cîțu va cădea. Totuşi, continui să cred, dacă nu cumva este total desprins de realitate, că dânsul va rămâne în funcţie fiindcă s-ar putea ca președintele Iohannis să nu numească un alt prim-ministru. Nu exclud această posibilitate şi mă bazez pe declaraţiile domnului președinte Iohannis. La Congresul PNL, a fost fără echivoc. Nu vede niciun motiv pentru schimbarea din funcţie a domnului Cîțu, a spus dânsul la Congres".

