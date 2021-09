Prima reacție de la Bruxelles după amenințarea lui Cîțu pentru USR PLUS

A apărut și prima reacție de la Bruxelles, după ce premierul Florin Cîțu a amenințat că îi va pârî pe cei de la USR PLUS partenerilor europeni și americani.

Vineri seară, USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzură. Anterior, premierul Florin Cîțu a amenințat că le va spune liderilor europeni și partenerilor strategici, SUA, despre situația din România, unde „se prefigurează o alianță cu un partid extremist”, în contextul moțiunii semnate de USR PLUS și AUR.

Prima reacție de la Bruxelles

Grupul Renew Europe din Parlamentul European, condus de Dacian Cioloș, a dezmințit existența unei alianțe între USR PLUS și AUR. Grupul Renew Europe a mai informat că „nu poate exista și nu va exista nicio alianță sau înțelegere cu extrema dreaptă sau cu vreun partid extremist”.

Într-o declarație pentru Calea Europeană, grupul condus de Cioloș a transmis că „USR PLUS a inițiat o moțiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîțu. Textul moțiunii de cenzură a fost trimis la TOATE partidele politice reprezentate în Parlamentul României pentru a obține numărul necesar de semnături pentru a o supune la vot. Nu poate exista și nu va exista nicio alianță sau înțelegere cu extrema dreaptă sau cu vreun partid extremist. Este o chestiune de principii și valori”.

„Este o moțiune de cenzură a USR PLUS. AUR și-a exprimat disponibilitatea de a susține moțiunea. Este o decizie proprie a lor. Parlamentarii din alte partide vor susține și ei această moțiune, tot fără ca USR PLUS să fie nevoită să facă vreo înțelegere cu ei. Fiecare dintre ei își face propria alegere în deplină autonomie. Nu este treaba USR PLUS să aleagă cine poate susține sau nu moțiunea.”, a precizat Renew Europe.

Dacian Cioloș a anunțat că miniștrii USR PLUS vor pleca din Guvern la începutul săptămânii viitoare.

„În această seară, am decis ca, la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni, vor pleca. Nu poți pleca pe nepusă masă, ei au proiecte în desfășurare”, a explicat Dacian Cioloș, vineri seară, la Digi24.

Dacian Cioloș a mai spus că nu știe dacă premierul Florin Cîțu îi va revoca din funcții pe miniștrii USR PLUS.

„Nu știu ce are de gând domnul Cîțu, colegii au decis să-și depună mandatul”, a precizat Cioloș.

Amintim că despre demisiile miniștrilor USR PLUS a vorbit și Dan Barna în timpul conferinței de presă convocată pentru a anunța depunerea moțiunii de cenzură la adresa Guvernului Cîțu. (Știrea, AICI.)