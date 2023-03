Predicțiile mele pentru Gala Oscar 2023, la cele mai importante categorii. Trei filme abia pot fi separate, iar o potențială mare surpriză le poate strica planurile tuturor

Juriul a ales câte ceva pentru toată lumea: „Top Gun: Maverick”, pentru iubitorii filmelor clasice de acțiune, „Black Panther: Wakanda Forever”, pentru împătimiții filmelor (bune) cu super-eroi, „The Fabelmans”, pentru publicul lui Steven Spielberg, care reprezintă, în sine, o categorie aparte și „All Quiet on the Western Front”, un film despre război, considerat cea mai bună producție europeană a anului. Iar pentru iubitorii de SF, avem un Avatar nu la fel de iubit de critici precum primul, dar care a avut o tracțiune la public la fel de mare.

Dar avem două surprize pe lista nominalizărilor, mai degrabă considerate așa din cauza faptului că nimeni nu se aștepta ca Academia Americană de Film chiar să le ofere atenția cuvenită: „Everything Everywhere All at Once” și „The Banshees of Inisherin” - în opinia mea, cu siguranță, cele mai bune filme ale anului, dar care nu au la bază nicio „rețetă de Holywood”, precum filmele enumerate mai sus.

La polul opus, nimeni nu a fost surprins să vadă filme excelente, complet ignorate, motivul fiind tot faptul că nu urmează rețetele tuturor filmelor premiate deja în „n” gale Oscar. Printre cele mai importante mențiuni fiind producțiile „Nope” și „Pearl”, care n-au prins nominalizări nici măcar în cadrul celor mai nesemnificative categorii.

Cu toate acestea, sentimentul meu este că Academia a încercat anul acesta să câștige „Generația Z”, care începe deja să intre puternic în segmentul de public comercial, de vreo 3-4 ani încoace, prin nominalizarea „Everything Everywhere All at Once” și, totodată, să ofere meritul cuvenit producției „The Banshees of Inisherin”, deoarece a fost prea bună pentru a fi ignorată și are, cu adevărat, potențialul de a uni generațiile, deși nu își propune neapărat asta - pur și simplu, indiferent de anul în care te-ai născut (dar mai ales dacă ești un milenial hipster), poți aprecia scenariul nemaipomenit al filmului.

Astfel, apare prima și cea mai importantă noutate a acestei gale de Oscar - juriul a depus efort mai degrabă în a face pace între generații, decât între rase, câtă vreme scindarea socială din America are mai degrabă loc între Generația Z și Generatia Millennials vs Generația X (decrețeii) și Generația Baby Boomer (născuți după cel de-al Doilea Război Mondial).

Motivul este simplu - cei născuți după 1980 oricum se poziționează majoritar împotriva discriminării, cel puțin pe considerente rasiale, de gen sau orientări sexuale. Organizatorilor Galei Oscar le-a luat vreo 3 ani să își dea seama de asta, dar încă nu e târziu, având în vedere că le-a luat cel puțin 20 de ani să își dea seama că nominalizările lor sunt exagerat de albe și de masculine, dar mai ales aproape doar placul creștinilor evangheliști (lucru care a culminat cu inhibarea industriei, mai ales de la finalul anilor 1990 până destul de recent, când aproape aceeași rețetă de film a câștigat an de an categoriile mari).

Iar cea mai importantă consecință a acestei schimbări de paradigmă este că avem probabil cea mai greu de prezis gală din acest secol. Trei filme sunt pur și simplu inseparabile la cele mai importante categorii: „Everything Everywhere All at Once” , „The Banshees of Inisherin” și „The Fabelmans”, în timp ce „All Quiet on the Western Front” tinde să fie foarte ignorat în predicții, deși a fost extrem de premiat în Europa și prezintă o realitate atât de actuală, precum războiul.

Favoriții pentru cele mai importante categorii

Cel mai bun film

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

“Triangle of Sadness”

“Women Talking”

Nu credeți pe nimeni care poate spune cu siguranță cine va câștiga această categorie. În opinia mea, ordinea cea mai probabilă ar fi: “Everything Everywhere All at Once” (cu prima șansă), “The Banshees of Inisherin” (cu a doua șansă) și “The Fabelmans” (cu a treia șansă). Cu toate acestea, nu aș ignora deloc șansele producției “All Quiet on the Western Front” de a deveni marea surpriză a galei.

Cel mai bun regizor

Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”

Daniel Kwan și Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

Steven Spielberg, “The Fabelmans”

Todd Field, “Tár”

Ruben Ostlund, “Triangle of Sadness”

Aici favoriții sunt, indubitabil, Daniel Kwan și Daniel Scheinert pentru “Everything Everywhere All at Once” și Steven Spielberg pentru “The Fabelmans”. Șansele mi se par 50/50, cu toate acestea aș înclina mai debrabă pentru Spielberg, întrucât se poate considera că „Daniels” (numele duo-ului care a regizat “Everything Everywhere All at Once”) încă mai au de demonstrat. Totodată, în ciuda numărului uriaș de nominalizări, Spielberg a câștigat doar o singură dată Oscarul la această categorie (Schindler's List, 1993).

Cel mai bun actor în rol principal

Austin Butler, “Elvis”

Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”

Brendan Fraser, “The Whale”

Paul Mescal, “Aftersun”

Bill Nighy, “Living”

Singurul care i-ar putea „fura” premiul lui Brendan Fraser este Austin Butler, pentru rolul magistral din „Elvis”.

Cea mai bună actriță în rol principal

Cate Blanchett, “Tár”

Ana de Armas, “Blonde”

Andrea Riseborough, “To Leslie”

Michelle Williams, “The Fabelmans”

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”

Michelle Yeoh va câștiga această categorie, cel mai probabil. Este prima actriță de origine asiatică căreia i se recunoaște meritul pentru un rol, cu o nominalizare, la această categorie, în 95 de ani de istorie a Oscarurilor. Cel mai probabil juriul își va dori să șteargă această rușine, dacă nu pentru faptul că a avut cel mai bună prestație din lista de nominalizări (și a avut, pe deplin), măcar pentru faptul că își vor dori să înlăture acuzațiile, meritate, de rasism.

Cel mai bun actor în rol secundar

Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”

Brian Tyree Henry, “Causeway”

Judd Hirsch, “The Fabelmans”

Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

Ke Huy Quan, copilul actor care uimea în anii 1980 (în Indiana Jones - producție a lui Spielberg) dar care a fost uitat apoi de industrie, a revenit puternic în atenția publicului cu “Everything Everywhere All at Once” și doar prejudecățile i-ar mai putea „fura” trofeul.

Cea mai bună actriță în rol secundar

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”

Hong Chau, “The Whale”

Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”

Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

Stephanie Hsu, “Everything Everywhere All at Once”

În ciuda unei cariere impresionante, Jamie Lee Curtis, ajunsă la bătrânețe, primește abia pentru prima oară o nominalizare la Oscar - probabil ultima ei șansă de a pune mâna pe marele trofeu. Cu toate acestea, prestația puternică a actriței Angela Bassett i-ar putea sta în cale. Avem o luptă la fel de aprinsă precum la categoria Cel mai bun actor în rol principal.

Cel mai bun scenariu original

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Triangle of Sadness”

“The Banshees of Inisherin” pleacă cu prima șansă, dar “Everything Everywhere All at Once” se poate dovedi a fi lozul câștigător.

Cel mai bun scenariu adaptat

“All Quiet on the Western Front”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Living”

“Top Gun: Maverick”

“Women Talking”

Una dintre cele două categorii, alături de Cel mai bun film străin, unde “All Quiet on the Western Front” nu are un adversar suficient de puternic.

