Octavian Berceanu, fost şef al Gărzii de Mediu, şi-a depus candidatura pentru preşedinţia USR

'Am depus candidatura pentru preşedinţia USR PLUS, în competiţia internă a partidului. 'USR e vocea tuturor!' Candidez pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS pentru că membrii au dreptul să-şi exprime liber părerile, să fie înţeleşi şi susţinuţi. Candidez pentru că cetăţenii români au votat ca să-i reprezentăm, necondiţionat, indiferent de cât de greu ne este. Asta vom face', a scris Berceanu, miercuri seara, pe Facebook.

Congresul online de validare a alegerilor pe 16 iulie

Primul tur al alegerilor pentru preşedinţia USR se va desfăşura între 6 şi 10 iulie, turul al doilea între 11 şi 15 iulie, iar Congresul online de validare a alegerilor pe 16 iulie.

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, şi-a anunţat, pe 21 mai, candidatura la conducerea formaţiunii, afirmând că livrează rezultate concrete, 'nu bla-bla steril', iar partidul are nevoie de organizare şi 'o mână hotărâtă pe volan'.

Pe 15 iunie echipa 'Curaj pentru România' din USR a transmis că va decide, până la sfârşitul lunii iunie, pe cine va desemna drept candidat pentru preşedinţia partidului, persoană care va intra în competiţie cu actualul preşedinte interimar, Cătălin Drulă.

În aceste alegeri preliminare s-au înscris pentru candidatura la preşedinţia USR: primarul Braşovului, Allen Coliban, şi deputaţii Cătălin Teniţă şi Mihai Poliţeanu.

11 parlamentari din Uniunea Salvați România vor pleca în noul partid al lui Dacian Cioloș. Acest lucru ar putea să fie începutul unor pierderi de funcții în Parlament pentru USR, inclusiv pentru deputatul Cătălin Drulă, care este președintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din februarie 2022.

În cazul desființării unui grup parlamentar, funcțiile de conducere deținute de fostul grup vor fi distribuite celorlalte grupuri la începutul sesiunii parlamentare. Dacă se desființează grupul se pierd funcții și în Biroul Permanent.

Dacă grupul parlamentar nu s-a desființat, redistribuirea funcțiilor se face după noua configurație politică a Camerei, începând cu noua sesiune. În funcție de câți parlamentari pleacă și ce procent se calculează, USR va deține mai puține funcții. Funcțiile ocupate sunt conform configurației Camerei Deputaților sau Senatului. Dacă pleacă din deputați, scade și numărul funcțiilor, inclusiv din Biroul Permanent.

Grupul parlamentar al USR de la Camera Deputaților are 53 de membri și, deocamdată, nu s-a desființat. În acest moment, 9 deputați USR dacă vor pleca, nu este suficient pentru a pierde o anumită funcție. Decizia pierderii funcțiilor se va lua în BPN în cazul în care se va solicita o diminuare a numărului de funcții ale USR.

Război Drulă - Cioloș

Președintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a confirmat marți într-o declarație de presă că ”sunt câțiva colegi care nu mai doresc să continue, sunt puțini relativ la cei 80 de parlamentari USR”. Vezi articolul inițial aici! Drulă l-a atacat pe Dacian Cioloș, pe care l-a acuzat că instrumentează plecarea parlamentarilor USR.

”Ce urmează să vedeți în următoarele zile e un plan gândit și executat de Cioloș, un plan lipsit de demnitate, în care îi folosește pe acești oameni ca să câștige prin distrugere. E un gest nedemn, îi forțează să devină traseiști. Proiectează această lipsă de demnitate asupra unor oameni aleși în acest proiect. Am înțeles din februarie că lui Cioloș îi lipsește dorința de a construi. Dacă nu poate depune acest efort de construcție, decența ar trebui să îi spună măcar să se retragă. El alege un efort de distrugere. Se mai separă apele câteodată în opoziție”, a spus Drulă în conferința de presă de la Parlament.

Lista parlamentarilor USR care au demisionat sau urmează să demisioneze din partid pentru a se alătura partidului Reper a lui Dacian Cioloș:

Senator Cosmin Poteraş

Senator Ion Dragoş Popescu

Deputat Cristina Camelia Rizea

Deputat Oana-Alexandra Cambera

Deputat Monica Berescu

Deputat Lorant-Zoltan Sas

Deputat Alin Prunean

Deputat Simina Tulbure

Deputat Daniel Toda

Deputat Cristian Ichim

Deputat Andrei-Răzvan Lupu.

