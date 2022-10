Noul James Bond nu va fi un actor tânăr. Anunţul producătorilor spulberă şansele lui Tom Holland

"Am încercat să ne uităm la actori mai tineri în trecut. Dar făcând acest exercițiu de imaginație ne-am dat seama că nu va funcționa. Țineți minte, Bond este deja un veteran. El a avut ceva experiență. Este o persoană care a trecut prin războaie, ca să spun așa. Probabil că a fost în SAS ori ceva asemănător. Nu este un copil care abia a terminat liceul, pe care să-l aduci și apoi să începi să lucrezi cu el. De aceea este potrivit undeva la treizeci și ceva de ani.”, a declarat Michael G. Wilson, producătorul francizei, conform Filmnow.

După retragerea lui Daniel Craig, Tom Holland, în vârstă de 26 de ani, era considerat de mulţi drept un succesor meritoriu al agentului 007.

Noul James Bond va fi în slujba Majestăţii Sale, Regele

Protagonistul următorului film din seria cinematografică „James Bond”, care nu a fost încă ales, se va afla în slujba „Regelui şi a patriei”, au anunţat miercuri producătorii acestei francize, care nu au început deocamdată discuţiile cu Amazon despre viitorul agentului 007, informează AFP, transmite Agerpres.

„Tocmai am început relaţia noastră de colaborare cu Amazon”, care a cumpărat recent studioul MGM, deţinătorul drepturilor asupra francizei, a declarat Barbara Broccoli, renumita producătoare a lungmetrajelor ce prezintă aventurile celebrului spion britanic. „Nu am început încă să discutăm concret despre următorul film”, a adăugat ea.

De ce e greu de găsit un actor pentru rolul James Bond

„Chestia e că, atunci când distribui pe cineva în rolul James Bond, nu o faci doar pentru un film. Iei o decizie cu care vei trăi cel puțin un deceniu. În plus, trebuie aleasă din start și tema filmelor care urmează”. „Nu te gândești doar 'cine arată bine într-un costum?'. Sunt mai multe aspecte de luat în calcul”, a adăugat Brocoli.

Daniel Craig, despre colaborarea cu Regina Elisabeta a II-a: Am fost pur şi simplu foarte norocos

Actorul britanic Daniel Craig a mărturisit că se simte foarte norocos că a colaborat cu regina Elisabeta a II-a. El a făcut această declarație cu prilejul premierei mondiale a peliculei Glass Onion: A Knives Out Mystery, la Toronto, informează Agerpres, citând Reuters.



"Am fost pur şi simplu foarte norocos că am făcut parte dintr-un proiect, Jocurile Olimpice, şi că am avut şansa să lucrez cu ea la un lucru care a bucurat, a plăcut şi a adus zâmbetul pe buze multor oameni", a spus Craig pe covorul roşu la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto.

Regina misterelor, Agatha Christie





Scenaristul şi regizorul Rian Johnson a mulţumit unei alte regine, reginei misterelor, Agatha Christie, care, potrivit cineastului, a reprezentat sursa de inspiraţie pentru fiecare parte a francizei.

Knives Out a avut încasări de peste 300 de milioane de dolari la nivel global, demonstrând că fanii au fost entuziasmaţi de perspectiva lui Johnson asupra unui film poliţist. Johnson a spus că speră ca sequel-ul să ofere aceeaşi satisfacţie.



"Pare actual, pare prezent. Tratează subiecte cu care avem de-a face zi de zi", a spus producătorul Ram Bergman. "Studiourile şi regizorii, nu ştiu din ce motiv, au crezut că nimeni nu este interesat (de acest gen), dar de fapt oamenii sunt interesaţi".

CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News