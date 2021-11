Nicolae Ciucă, declarațiile serii: Am finalizat programul de guvernare și acordul politic. Decizie privind desființarea SIIJ

Nicolae Ciucă, premierul propus de PNL, a făcut declarații, după ședința de sâmbătă legată de programul de guvernare și negocierile cu PSD și UDMR.

Cele mai importante aspecte semnalate sunt că Secția Specială se va desființa, conform acordului politic, Dezvoltarea va rămâne la UDMR, dar și că sunt două liste de Guvern, una cu premier PSD, alta cu premier PNL.

”Am finalizat programul de guvernare 99,99%, acum se recitește. Am finalizat acordul politic. Am finalizat partea de conținut al Guvernului pe cele două variante, una cu premier PSD, una cu premier PNL. Urmează ca mâine să ne revedem și să reluăm negocierile pe celelalte capitole, astfel încât ca până mâine seară să le închidem” a spus Nicolae Ciucă.

Consens pe desființarea SIIJ

Premierul propus de PNL a anunțat că ”s-a închis și capitolul pe Justiție”. Întrebat despre ce se va întâmpla cu Secția Specială, el a răspuns: ”S-a luat decizia până la 31 martie, SIIJ să fie desființată și, ulterior, să se înființeze o structură care să se ocupe de problemele... N-am vorbit despre aceeași instituție, ci de o structură care să poată să respective directivele CJUE și prevederile MCV”. Nicolae Ciucă a precizat că a fost o decizie luată în consens, cu membrii de la toate formațiunile politice.

”Nu mai sunt ministere disputate”

S-a ajuns la un acord și cu privire la împărțirea ministerelor, asta deși sunt două liste, una cu premier PSD în vârf, alta cu premier PNL. ”Nu mai sunt ministere disputate” a afirmat Nicolae Ciucă. Fără a da mai multe informații, el i-a răspuns unei jurnaliste că ”a dedus foarte bine” când a înțeles că Ministerul Dezvoltării rămâne la UDMR, având în vedere că afirmase anterior că este aceeași structură.

Marcel Ciolacu anunță că PSD ar lua mai multe ministere dacă PNL dă premierul

”Am finalizat acordul politic, am finalizat cele două variante, în care PSD-ul are prim-ministru și PNL-ul are prim-ministru, împreună cu UDMR-ul și cu Minoritățile. Sunt detalii pe care le vom anunța în momentul în care vom lua o hotărâre. Dacă PSD are prim-ministru, se egalizează numărul de ministere, dacă-l are PNL-ul, atunci PSD are mai multe ministere. Domnul Ciucă are un mandat de la PNL ca dânsul să fie prim-ministru. Eu am un mandat de la PSD să fiu prim-ministru.” a anunțat Marcel Ciolacu, președintele PSD, ulterior declarațiilor lui Nicolae Ciucă.