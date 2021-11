Marcel Ciolacu: ”Dacă PNL dă premierul, PSD va avea mai multe ministere”. Veste proastă pentru beneficiarii de EXCEPȚII de la Guvern

”Am finalizat acordul politic, am finalizat cele două variante, în care PSD-ul are prim-ministru și PNL-ul are prim-ministru, împreună cu UDMR-ul și cu Minoritățile. Sunt detalii pe care le vom anunța în momentul în care vom lua o hotărâre. Dacă PSD are prim-ministru, se egalizează numărul de ministere, dacă-l are PNL-ul, atunci PSD are mai multe ministere. Domnul Ciucă are un mandat de la PNL ca dânsul să fie prim-ministru. Eu am un mandat de la PSD să fiu prim-ministru.

Până luni, când vom merge la Palatul Cotroceni, vom lua decizia și vom merge cu o singură variantă. Am avut negocieri, am echilibrat anumite lucruri, un raport de forțe în interiorul Guvernului și, în acest moment, o să ne întoarcem în fața colegilor și vom lua o decizie. Până când ajungem la Cotroceni, la consultări, vom merge cu o singură propunere.

Tot pachetul social a rămas cel stabilit. Sunt și surse de finanțare. Vor veni toate explicațiile, neexistând taxe noi. Cel mai ambițios proiect este că vom avea, pe lângă pachetul social, din punctul nostru de vedere, foarte așteptat, vom încerca să închidem și cu 7% investiții pe anul viitor, e o premieră pentru România.” a spus Marcel Ciolacu, după ședința cu PNL și UDMR, legată de viitoarea guvernare.

PSD, împotriva excepțiilor din Codul Fiscal

Întrebat cum vor fi impozitate pensiile mai mari de 4.000 de lei, Marcel Ciolacu a răspuns că ”dl. Câciu vă poate explica”, adăugând, totuși, că ”nu înseamnă taxă nouă”: ”Înseamnă exceptarea - până acum exista un capitol de excepții în Codul Fiscal, nu înseamnă taxă nouă”. ”Cred că este normal, într-o țară, să nu existe deloc excepții, să fie reguli foarte clare și să nu intervină niciodată Executivul cu excepții” a întărit el. Printre acești beneficiari de ”excepții”, cei mai notorii sunt cei care lucrează în domeniul IT.

El a confirmat că Ministerul Dezvoltării ar urma să rămână la UDMR.

Anterior, Nicolae Ciucă a anunțat că au decis, prin consens și desființarea SIIJ: ”S-a luat decizia până la 31 martie, SIIJ să fie desființată și, ulterior, să se înființeze o structură care să se ocupe de problemele... N-am vorbit despre aceeași instituție, ci de o structură care să poată să respective directivele CJUE și prevederile MCV”.