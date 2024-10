De ce poartă Grindeanu și Ciolacu pantofi cu talpă roșie. Costă 750 de euro, dar alta e explicația (POZE)

Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, primii doi oameni din PSD, par să-și facă împreună cumpărăturile și să opteze pentru același brand. Ambii au fost observați purtând pantofi la fel, cu talpă roșie, în momentul depunerii candidaturii liderului PSD pentru alegerile prezidențiale. După o analiză mai detaliată, s-a constatat că atât Ciolacu, cât și Grindeanu, sunt admiratori ai acestui model de talpă roșie.

Deși la începutul acestui an, președintele PSD a infirmat că ar purta pantofi renumiți de la Louboutin, care au această caracteristică, în urmă cu trei zile a fost văzut încălțat cu o pereche de pantofi cu talpă roșie. Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, poartă de asemenea pantofi cu talpă roșie, fiind surprins clar într-o fotografie din luna iunie.

Povestea din spatele tălpii roșii a lui Christian Louboutin

Christian Louboutin este renumit în lumea modei datorită pantofilor săi cu toc înalt și talpă roșie. Acești pantofi, ușor de recunoscut datorită nuanței lor stridente de roșu, au o poveste fascinantă în spate. Celebrități precum Beyoncé, Taylor Swift sau Blake Lively sunt doar câteva dintre cele care aleg să poarte creațiile sale.

Acum aproape 30 de ani, Christian Louboutin se găsea în atelierul său din Paris, analizând prototipurile pantofilor săi. Era destul de mulțumit de schițele sale, însă simțea că lipsește ceva, că era ceva în neregulă. Pantofii păreau mai „grei” decât reprezentările sale, din cauza tălpii negre, care în realitate arăta masivă și deloc elegantă, astfel încât nu avea un aspect chic.

Însă, soarta a făcut ca, în acel moment, asistenta sa să-și aplice oja de un roșu strident. Așadar, designerul a luat oja din mâinile ei și a început imediat să vopsească talpa pantofilor cu toc. După ce a finalizat procesul, a hotărât că aceasta va deveni semnătura brandului său de modă.

Ambii lideri PSD pot fi observați la diferite evenimente încălțați cu pantofi cu talpă roșie, asemănători celor creați de Christian Louboutin. Pantofii acestui brand francez au un preț de aproximativ 1000 de euro perechea.

Poartă social democrații piese de la Christian Louboutin? Ciolacu a venit cu explicația

Anul trecut, presa a raportat că Marcel Ciolacu ar fi fost văzut purtând o pereche de pantofi marca Louboutin cu ocazia zilei de naștere a Patriarhului Daniel. Un an mai târziu, pe 27 august, liderul PSD a afirmat în cadrul unei emisiuni realizate de Denise Rifai la Gândul.ro: ”Iertați-mi ignoranța, dar nu am auzit de asemenea pantofi. Am pantofi italienești pe care îi port zilnic”.

Într-un final, Marcel Ciolacu a lămurit, într-o declarație pentru G4Media.ro, misterul pantofilor: ”Sunt marca Santoni de 750 de euro, am două perechi, în care le bag o chestie de lemn să nu facă cute. Am card la ei și trimit la fabrică pentru că au garanție toată viața și ei îi trimit revopsiți. Plătesc doar șireturile. Ai lui Grindeanu sunt identici. Nu port alți pantofi, îi port câte șase luni”.

