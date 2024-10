Ciolacu: Acest Guvern va fi dus până la capăt, până pe 21 decembrie

"Eu am încercat cât am putut eu şi cum m-am priceput eu să transmit partenerilor de coaliţie că abordarea domniilor lor este una greşită. De ce? Pentru că am avut nişte alegeri europarlamentare şi locale. PSD împreună cu PNL am avut o listă comună, iar românii ne-au dat 50% pentru acea listă comună, ca şi număr de mandate aproape 60%. Eu nu pot să fiu nici ipocrit, nici penibil (...) să spun că 'românii nu au dreptate, guvernarea e dezastruoasă, eu nu mai vorbesc la telefon cu Ciolacu, nu mai facem coaliţie, ce s-a întâmplat cu cererea numărul, că noi nu ştim'. Eu să fiu un simplu alegător m-aş uita la televizor, mi-aş face cruce şi mi-aş găsi altceva de făcut şi nu i-aş mai vota niciodată", a spus Ciolacu la România Tv.



El a adăugat că nu înţelege acest mod al liberalilor de a face campanie.



"Nu înţelegi că românii te-au legitimat cu 50%? Tu peste trei luni le spui românilor că nu mai e nevoie de stabilitate politică fiindcă a venit nu ştiu ce campanie, că trebuie scandal în Guvern. Slavă Domnului, nu am avut şi nici nu o să avem. Acest Guvern va fi dus până la capăt, până pe 21 decembrie. Eu nu ştiu ce sfătuitori au. (...) Nu înţeleg acest mod de a face campanie. Nu înţeleg cum să faci campanie împotriva deciziei românilor care şi-au exprimat-o prin vot", a menţionat premierul, conform Agerpres.

