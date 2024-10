Președintele Macron, după rezultatul referendumului din Moldova, asigură sprijinul Franței și denunță ”manevrele de dezinformare”

Emmanuel Macron a reacţionat luni după victoria opţiunii de aderare la Uniunea Europeană la referendumul din Republica Moldova, asigurând această ţară de ”sprijinul” Franţei în împlinirea ”destinului său european” şi denunţând ”manevrele de dezinformare” în timpul votului, notează AFP.



„Manevrele de dezinformare nu au zdruncinat hotărârea moldovenilor, a căror aspiraţie de a se alătura familiei europene s-a dovedit a fi mai puternică”, a scris preşedintele francez pe X, conform Agerpres.



Preşedinta în exerciţiu ”Maia Sandu întruchipează această dorinţă. Moldova poate conta pe sprijinul nostru pentru a-şi împlini destinul european”, a adăugat el, după acest referendum câştigat la limită de tabăra ”DA”, condusă de Maia Sandu.



Liderul de la Chişinău a vorbit luni, cu Moscova în vizor, de un ”atac mizerabil” asupra suveranităţii ţării sale pe parcursul primului tur al alegerilor prezidenţiale şi referendumului privind modificarea Constituţiei, care s-au desfăşurat duminică.

Lupta pentru pace

„Poporul Republicii Moldova și-a exprimat voința, iar majoritatea poporului a susținut calea europeană. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ieșit la vot. Drag moldovean, dragă moldoveancă, fie că ați votat la Soroca, la Chișinău, la Ștefan Vodă, la Milano, la Dublin, fie că ați votat la primele ore ale dimineții sau seara târziu, fie că ați votat la nord sau la sud voi ați decis că Moldova trebuie să meargă spre pace, spre bunăstare.

Determinant a fost fiecare vot și din țară, și din toate colțurile lumii. Toate voturile au fost la fel de importante. Ieri și azi s-a demonstrat că sintagma 'fiecare vot contează' nu sunt vorbe goale. Le sunt recunoscătoare tuturor cetățenilor care au mers la vot și au spus liber ce își doresc pentru Moldova. Peste 1.560.000 de oameni au mers la secțiile de votare. Diaspora a arătat că rămâne conectată la țară, indiferent la câte mii de kilometri distanță și-a făcut noua casă. Peste 240.000 de concetățeni au votat în afara țării și nu au lăsat soarta tuturor pe mâna acelor care o vând. Datorită vouă Moldova, din nou, și-a salvat democrația și cursul spre progres. Suntem un tot întreg, suntem o familie.

Datorită vouă, dragi moldoveni, am câștigat prima bătălie dintr-o luptă grea de care atârnă soarta țării noastre. Noi am luptat corect și am câștigat corect într-o luptă nedreaptă”, a spus președintele Sandu.

