Schimb de replici Pauliuc - Zamfir, în direct, în conferința DCNews. ”Acum mă certați?”/ VIDEO

Nicoleta Pauliuc, Președinte Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a spus, în cadrul conferinței ”Ce (cine) îi convinge pe români să nu-și asigure locuințele”, organizată de DCMedia Group, că tema, pe care o consideră una de siguranță națională, nu a fost suficient dezbătută în Parlament.

”Am fost, în calitate de coordonator, la Galați. Sunt născută în Galați, mai precis în Tecuci. Mi-aduc aminte, în copilăria mea, cum apa, Bârladul, se revărsa, și cum autoritățile au găsit soluția, au făcut încă un canal și nu a existat presiune. Vă anunț că nu ne-au luat pe nepregătite inundațiile din Galați, am avut trei astfel de evenimente, cu o regularitate ciclică. Septembrie, pentru mulți dintre gălățeni, era semnalul că ceva trebuia să se întâmple. Fiind coordonator la Galați, am stat sincer alături de oameni, nu m-am uitat de la televizor, am fost într-o campanie de voluntariat, am ajutat acești oameni și, normal, am avut și discuții legate de asigurările de locuințe. Pe mulți i-am înțeles, erau oameni cu venituri mici, în imposibilitate poate să-și plătească o astfel de asigurare. Pe alții nu i-am înțeles, aveau situație financiară. Îmi spuneau: dom`ne, nu ne-am gândit că va veni apa pentru că niciodată nu a ajuns la noi” a spus Nicoleta Pauliuc.

Senatoarea a afirmat că a rămas surprinsă să constate că autoritățile știau pericolele, existând rapoarte, analize și soluții. ”La nivelul UAT-urilor se fac investiții în zone hașurate cu risc de inundații” a mai afirmat Nicoleta Pauliuc, acuzând autoritățile locale că nu respectă chiar ele legea. ”Chiar dacă e dureros, să oprim acel merge și așa” atrage ea atenția.

”Avem nevoie de 450 de mil. de euro”

Liberală convinsă, Nicoleta Pauliuc subliniază că dragostea cu sila nu este soluția, ci conștientizarea. ”Acum, că suntem în campanie electorală, să știți că nici ploaia, nici dezastrele, nici cutremurele nu ne întreabă dacă mâine pot să vină” atrage ea atenția, făcând apel la un efort comun pentru o dezbatere corectă în Parlament, asupra legii. ”Ceea ce s-a întâmplat la Galați este și o consecință a inactivității noastre” conchide ea, invitându-i pe responsabili să acceseze fonduri europene pentru soluțiile urgente astfel încât să nu se mai întâmple în viitor.

Ulterior, senatoarea, de profesie avocat și-a întărit cele spune prin a-și exprima uimirea că, deși existau soluții, reieșite din discuțiile cu specialiștii, nu s-a mers mai departe: ”Discuția a fost așa, avem nevoie de 450 de mil. de euro și ar trebui făcute presiuni poate la nivelul UE ca să accesăm aceste fonduri. Deci soluții sunt”.

”Dacă nu vom pune în practică soluțiile specialiștilor, ne vom întâlni de fiecare dată să vorbim despre problemele legate de Galați. Să ieșim din această pasivitate, indiferent cine va fi la guvernare” atrage ea atenția.

Replici Zamfir - Pauliuc

Daniel Zamfir, președinte al Comisiei economică, industrii şi servicii, în Senatul României, a intervenit: ”Tema e Galațiul și prevenirea dezastrelor naturale în Galați sau e tema asigurările? Din expunerea doamnei Pauliuc, am înțeles care sunt lucrurile tehnice pentru Galați”.

Nicoleta Pauliuc: Domnu` senator, cu drag, în Galați, 7000 de locuințe care au fost...

Daniel Zamfir: Asta știu și eu...

Nicoleta Pauliuc: Atunci, ok, o să vedeți că foarte mare parte...

Daniel Zamfir: Erau neasigurate.

Nicoleta Pauliuc: Da, chiar acum ne-a spus cineva că doar 400 - 500 erau asigurate și atunci am mers pe această idee.

Daniel Zamfir: Nu, dar cum v-am văzut că vă întrebați de ce nu punem în programul de guvernare, de ce nu facem... în legătură cu dezastrele.

Nicoleta Pauliuc: Dacă veneați de dimineață, de la ora 10:00...

Daniel Zamfir: Mă iertați, acum mă certați că am venit mai târziu...

Nicoleta Pauliuc: Să știți că la ora 11:30 știați exact ce s-a discutat până acum.

Daniel Zamfir: Nu, că de aia am și întrebat.

Nicoleta Pauliuc: Vă fac un proces verbal, vă spun exact.

Daniel Zamfir: Nu, mulțumesc.

Nicoleta Pauliuc: Este și dl. primar de la Buzău aici, poate vă spune mai multe.

Bogdan Chirieac: Buzăul ar trebui să vă spună multe.

Daniel Zamfir: Buzăul, viitoarea Capitală? Eu am fost invitat la o dezbatere cu privire la asigurările locuințelor. Dacă discutăm despre prevenirea dezastrelor, cu siguranță, e și ăsta un subiect.

Ulterior, senatorul a amintit că Nicoleta Pauliuc, venită din sfera politicii, îi ceartă pe politicieni.

