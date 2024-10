Ce (cine) îi convinge pe români să nu-și asigure locuințele / video

Evenimentul se va desfășura începând cu ora 10.00, la Hotel Pullman, sala Mexico&Seoul.

O dezbatere DC Media Group care va reuni reprezentanții pieței asigurărilor-companii, brokeri, reglementatori, Guvern, Parlament, instituții cu atribuții în domeniu, autorități locale, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNews TV, DC News și DC Business, dar și pe paginile de Facebook și canalele YouTube ale acestora, începând cu ora 10:00.

Recentele inundații care au distrus 5.400 de gospodării din 24 de localități ne demonstrează, încă o dată, că mai sunt multe de făcut pentru ca românii să conștientizeze importanța unei asigurări: obligatorii și facultative, pentru munca de o viață. Cifrele oficiale arată că, în Galați, o locuință din cinci are asigurare obligatorie sub media națională, care nu este deloc îmbucurătoare: o locuință din patru are încheiată o poliță PAD, care aduce, în caz de dezastru o despăgubire de maximum 100.000 lei.

Dacă vorbim despre asigurarea completă a locuinței, situația este și mai dramatică. La nivelul întregii țări, doar 17% dintre locuinţe sunt protejate împotriva riscurilor şi situaţiilor dificile printr-o asigurare facultativă, care completează asigurarea obligatorie. Practic, în continuare, 4 din 5 locuinţe rămân vulnerabile în faţa dezastrelor naturale, incendiilor, exploziilor, furtunilor, dar și a altor situaţii imprevizibile care pot afecta bugetul unei familii.

De ce nu-și asigură românii agoniseala? Nu au bani? Nu au încredere? Nu știu? sau Nu vor?

Teme de dezbatere

Legislația pentru asigurarea obligatorie există, este însă completă și ”convingătoare” pentru cei care trebuie să o implementeze?

Cine sunt cei care nu-și fac treaba pentru creșterea numărului de polițe obligatorii?

15 ani de la înființarea PAID și doar un sfert dintre locuințe au o astfel de poliță. Ce trebuie schimbat?

Statul, inamicul asigurărilor pentru locuințe?

Piața asigurărilor facultative: ce poți salva cu 1 leu/zi

Este nevoie de un program de susținere pentru categoriile vulnerabile?

Educația financiară în școli, punct de plecare în conștientizarea acestor pericole și în crearea unui sistem sănătos de asigurări

MODERATORI: Bogdan CHIRIEAC, Analist DCNews & Mihai CIOBANU, Redactor-șef DCBusiness

09:30 - 10:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee

10:00 – 12.45 - DEZBATERI, PREZENTĂRI, SOLUȚII

Speakeri

Nicoleta RADU, Director General PAID România

Florin SPĂTARU, Consilier de stat Guvernul României

Gabriel AVRAMESCU, Prim-vicepreşedinte ASF

Alexandru CIUNCAN, Director General UNSAR

Nicoleta PAULIUC, Președinte Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Senatul României

General Maior Benone-Gabriel DUDUC, Inspector General Adjunct Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Costel FOTEA, Președinte Consiliul Județean Galați ONLINE

Georgiana TEODORESCU, Europarlamentar ONLINE

Oana FLOREA, Membru Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI

Alexandra Maria CHIVU, Vicepreședinte Autoritatea pentru Digitalizarea României

Daniel ZAMFIR, Președinte Comisia economică, industrii şi servicii, Senatul României

Cătălin CÂMPEANU, Secretar General ISF

Simona DOBRICĂ, Șef Serviciu Direcţia Reglementare Sectorul Asigurări-Reasigurări ASF

Cosmin TUDOR, Director General Adjunct PAID România

Constantin TOMA, Președinte Executiv Asociația Municipiilor din România și Primarul Municipiului Buzău

Dan JURCAN, Director de Cercetare și Dezvoltare Institutul Român pentru Evaluare și Strategie

Cătălin VASILE, Chief Sales Officer NN Asigurări de Viață și Membru Consiliul de Administrație NN Asigurări

Ştefan PRIGOREANU, Președinte PRBARDorel DUȚĂ, Președinte UNSICAR

12:45 - 13:00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A



13:00 - 13:30: NETWORKING LUNCH

