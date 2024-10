Nicolae Ciucă, anunț după ședința BPN al PNL. Ce se întâmplă cu coaliția de guvernare - VIDEO

Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, a făcut declarații după finalizarea ședinței Biroului Politic Național al PNL.

„Am încheiat ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal. Am început cu prezentarea situației politice la zi și, desigur, am analizat toate subiectele legate de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă de timp, inclusiv prezentarea decizie și aprobarea ei de către Biroul Politic în ceea ce privește întreruperea dialogului politic cu Partidul Social Democrat, concomitent cu luarea deciziei pentru a rămâne cu miniștrii și secretarii de stat în continuare pentru asigurarea actului de guvernare, în ideea în care vom continua să facem tot ceea ce ține de noi pentru a putea să protejăm românii de orice abuz și să ne îndeplinim obiectivele așa cum au fost asumate prin programul de guvernare.

Am aprobat o altă serie de liste de la filialele care au finalizat procedurile și ultima decizie care sunt convins că interesează pe toată lumea este cea legată de liderul Filialei Vaslui, deputatul Nelu Tătaru, care la propunerea mea a fost eliberat din funcția de președinte de filială și, desigur, la nivel grupului se vor lua măsuri pentru a vacanta poziția de președinte a Comisiei de Sănătate. Va asigura interimatul la Filiala Vaslui domnul Varujan Vosganian.

(...) Este o situație care îl afectează pe cel care trebuie să răspundă de faptele sale. Partidul a procedat și a luat măsuri în conformitate cu prevederile statutare”, a precizat Ciucă.

Clarificări cu ”sos iute”

Cu privire la declarația făcută în cadrul emisiunii ”La Măruță” când i-a atribuit anumite calități premierului Ciolacu, Ciucă a declarat: „Am spus cât se poate de clar și repet și acum, chiar în emisiune, doar că nu toată lumea a avut răbdare să se uite până mai către finalul emisiunii, am spus că a fost vorba de o exprimare cu tâlc pentru că eram într-o emisiune de divertisment și am considerat că nu strică să ne exprimăm și de această manieră. Dacă s-a înțeles altfel, asta ține de fiecare cum percepe. Am văzut că au exploatat, au folosit-o politic anumiți oameni, dacă nu înțeleg atunci îi învit să mănânce cu sos iute și vor pricepe despre ce este vorba pentru că este cât se poate de simplu”.

Moțiunea USR

Președintele PNL a făcut declarații și cu privire la moțiunea de cenzură lansată de partidul USR: „Am fost foarte impresionat de această solicitare absolut politicianistă pentru că în momentul de față oricine trebuie să se uite la două lucruri absolut exacte: cifrele parlamentare prin care să putem să ducem la bun sfârșit un astfel de demers și timpul rămas până la momentul în care intră în procedură, se finalizează și alegerile parlamentare. Ca atare, este absolut lipsit de sens, doar că am văzut că un lider de la USR a ieșit și a spus că nu l-ar deranja să intre la guvernare cu PSD. Mai înțelege cineva ceva?”.

