Promisiunea Guvernului din 2007 față de Guvernul francez, pusă acum în practică de un șef de județ. ”Vin ingineri și de la Constanța aici, fac naveta zilnic”

Vezi și - Județul căutat de toate marile companii. Corneliu Ștefan, față în față cu Bogdan Chirieac, la DC News

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a fost invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News. Președintele CJ Dâmbovița a vorbit despre mai multe subiecte. Corneliu Ștefan a spus și când vor începe lucrările de extindere la 4 benzi, la DN71 Bâldana-Targoviște, care trebuiau să înceapă în primăvară.

”Am avut probleme, din punct de vedere al proiectului tehnic. Însă am depășit cel mai important pas, după ce am stat 6 luni pentru a aștepta Acordul de Mediu. Acum, intră în faza finală la Ministerul Transporturilor. Așteptăm autorizația. Deja organizarea de șantier este făcută. Cel care a câștigat proiectul este pregătit să înceapă lucrările”, a spus Corneliu Ștefan.

”Și în cât timp speră să le finalizeze?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

”Contractul de execuție este de 2 ani, însă Pe Bâldana - Titu, acolo deja se lucrează, stadiul fizic este de 70% din modernizarea la 4 benzi. Este un drum național promis din anul 2007, de când avem o investiție deosebit de importantă la Titu. Știți foarte bine că este un centru tehnologic”, a spus Corneliu Ștefan.

”Da, Technocentre Renault!”, a zis Bogdan Chirieac.

Promisiune încă din 2007, dar care se face acum

”Acolo fost o promisiune încă din 2007 a Guvernului României pentru acel drum. Făcând o paranteză, am avut în acest weekend o discuție cu un fost prim-ministru al României, care a venit la Târgoviște. Am avut o discuție prietenească. Am avut o discuție cu toți colegii, când a fost prim-ministru nu s-a realizat acel drum. Iată că îl facem noi acum!”, a declarat Corneliu Ștefan.

”Vorbim imediat și despre faptul că Victor Ponta va candida la alegerile parlamentare, la Camera Deputaților, la Dâmbovița. Printre cei mai bine pregătiți oameni politici pe care îi are acum România este și Victor Ponta”, a zis Bogdan Chirieac.

”Vom face 4 benzi pe Bâldana - Titu și DN71 Bâldana-Târgovilte. Le facem ambele drumuri, cu 4 benzi fiecare, pentru a dezvolta județul”, a zis Corneliu Ștefan.

”Știți că la nivelul anilor 2000 le-am promis francezilor ... ”, a spus Bogdan Chirieac.

”Da, în 2007. Am văzut protocolul în arhiva Consiliului Județean”, a spus Corneliu Ștefan.

”Veneau, la vremea respectivă, inginerii de la București la Technocenter. Erau și ingineri francezi. Aveau un program să îi aducă zilnic cu avionul de la Paris la Aeroportul Bâldana, dar nu s-a mai făcut și acesta. Este singurul Technocenter Renault din afara Franței, cu ingineri și specialiști de înaltă calificare”, a punctat Bogdan Chirieac.

Ingineri care fac naveta zilnic Constanța - Titu, la Technocenter Renault

”Vă dau câteva exemple. Când am fost la o vizită în acest centru tehnologic, am aflat că sunt ingineri care vin și de la Constanța. Fac naveta în fiecare zi”, a evidențiat Corneliu Ștefan.

”Nu pot să cred...și navetă zilnică?”, a spus Bogdan Chirieac.

”Da, navetă zilnică Constanța - Titu! Am discutat eu cu ei!”, a spus Corneliu Ștefan.

”Păi, 2 ore pe zi este luată de navetă!”, a zis Bogdan Chirieac.

Alt nou drum care va lega Târgoviște de București

”Și-au făcut un calcul, este decizia dumnealor, dar nu se plângeau! Mai avem pe raza județului Dâmbovița, gândit în anul 2020, când am candidat prima dată la Consiliul Județean, un drum expres care leagă Târgoviște de București, pe 4 benzi, direct în A0! Acesta este un alt drum, nu are legătură cu DN71!”, a zis Corneliu Ștefan.

”Și acesta când îl veți finaliza?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

”Suntem la studiul de fezabilitate. Ministerul Transporturilor a scos la licitație studiul de fezabilitate. Se lucrează, în acest moment, la studiile geotehnice. Înțeleg că, în maximum 6 luni, trebuie să finalizeze studiul de fezabilitate”, a mai spus Corneliu Ștefan, președintele Consiliiului Județean Dâmbovița, la Interviurile DC News.

Vedeți emisiunea integrală aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News