Nicușor Dan vrea referendum de alegeri, pentru puteri sporite. Ce întrebări are pentru bucureșteni

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a transmis printr-o postare pe Facebook că a convocat o ședință de Consiliu General în data de 21 octombrie, ora 10.00. Pe ordinea de zi se regăsesc și două proiecte cu privire la consultarea bucureștenilor prin referendum.

Întrebările pe care primarul vrea să le adreseze bucureștenilor sunt:

„1.⁠ ⁠Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?

2.⁠ ⁠Sunteți de acord ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?”.

„Dacă aceste hotărâri vor fi aprobate de consilierii generali, referendumul va avea loc pe 24 noiembrie, simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale”, a precizat Nicușor Dan.

Parlamentul trebuie să modifice legi

Primarul Capitalei a oferit mai multe detalii despre referendum la B1TV:

„Mai precis, legea spune că primarul propune și Consiliul General aprobă referendumul pe suprafața municipiului București. Eu azi am convocat ședința Consiliului General care va avea loc luni, 21 octombrie, și sper că voi avea votul majorității din Consiliul General pentru ca în 24 noiembrie, împreună cu alegerile prezidențiale, să avem două referendumuri locale cu două întrebări foarte importante pentru București, în opinia mea. Una: cum se împart banii între Primăria Capitalei și primăriile de sector. A două: cine dă autorizațiile de construire în București.

Din punct de vedere procedural aceste modificări trebuie să fie operate de Parlament, adică sunt niște legi pe care Parlamentul trebuie să le modifice, numai că eu cred că un referendum în care bucureștenii se exprimă în această direcție este un argument suficient pentru ca aceste modificări legislative să aibă loc. Apoi, bineînțeles că dacă Primăria Capitalei are mai mulți bani ea poate să vizeze multe lucrări de infrastructură la care nu-și permite să se gândească azi, de exemplu cu adevăratul spital metropolitan, nu ne permitem la bugetul nostru, sau să extindem transportul public și urban, și interurban pentru că sunt mulți oameni care vin din orașele și comunele din jurul Bucureștiului. Deci, sunt foarte multe nevoi pe care Bucureștiul le are și pe care și le poate satisface în condițiile în care are un buget centralizat.

Al doilea lucru e la fel de important, în opinia mea, pentru că principala problemă a Bucureștiului este traficul. Traficul este generat de o dezvoltare urbană scăpată de sub control și mai mult decât ilegală”.

Reamintim că recent a avut loc o dispută cu privire la planșeul Unirii din Capitală. Nicușor Dan a mers ieri cu buldozerele pentru a dărma gardurile amplasate de Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță.

