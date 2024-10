Miza scandalului de la Planșeul Unirii. Firea rupe tăcerea

Citește și: Robert Negoiță, prima reacție în scandalul cu Planșeul Unirii

Gabriela Firea, fost edil general al Capitalei, a intervenit în scandalul de la planșeului din Piața Unirii, care a dus la dărâmarea gardurilor din jurul șantierului, dar și la discuții între primarii de la Sectoarele 3 și 4, pe de o parte, și primarul general, Nicușor Dan, pe de altă parte.

”Vreau ca cetățenii să fie în siguranță. Așa cum știți, mai ales cei care ați avut informații din zona administrativă, ca primar general am avut această activitate, am consolidat 20 de clădiri cu risc seismic, 100 de clădiri le-am pus în siguranță, 20 le-am lăsat în stadii avansate. Din păcate, în ultimii 4 ani, intrăm în al cincilea an, nu s-a mai consolidat nicio clădire cu risc seismic, niciun pod, niciun pasaj. Și tot ce s-a putut face, finalizări de proiecte, 10-20%. În mandatul meu (n.r. 2016-2020), pentru prima dată, experții au coborât în acest pasaj, cel al Unirii, central, au făcut o expertiză foarte importantă și de acolo am început demersurile pentru autorizarea lucrărilor”, a declarat Gabriela Firea, la sediul PSD.

Întrebată cine a greșit în situația care luni a dus la un adevărat scandal, dar și cui aparține acest pasaj, fostul edil a subliniat că ”aparține Primăriei Capitalei, dar care, așa cum știți, a realizat un protocol cu primăria de sector tocmai pentru a realiza această lucrare, căci este de notorietate acest document”, a mai spus Gabriela Firea.

Au fost discuții ample legate de faptul că acest pasaj ar aparține Apelor Române, motiv pentru care a dat act de intabulare, dar și pentru că Primăria Sectorului 3 a dat autorizație de construire, ”în regim de urgență”, iar Gabriela Firea a ținut să puncteze că întrebările publicului legate de proprietarul pasajului nu fac decât ”să adâncească și mai mult nemulțumirile cetățeanului, care spune așa: Eu vreau să fie rezolvată problema, este normal să fie așa, și vreau ca instituțiile să colaboreze. Și anume: Dacă este vorba de un ministru, dacă este vorba despre un coordonator de instituție, dacă este vorba despre un primar de sector sau general, știți foarte bine că noi am realizat multe lucrări în București care aveau diferiți proprietari. Răspundeam și noi, de la Primăria Capitalei, împreună cu primăria de sector, împreună cu două ministere. Așa au fost toate lucrările din București”, a mai Gabriela Firea, adăugând miza scandalului este una ”politică”.

”Eu cred că dl primar general vrea să îl blocheze pe dl primar de sector, al Sectorului 4, care are deja avizele pe componenta administrativă a Sectorului 3 de la Primăria Sectorului 3. În imaginea mea așa ar fi trebuit să se întâmple: Primarul General împreună cu primarul de sector să își dea mâna, bine-înțeles legal, să fie toate avizele și toate autorizațiile și acum să se lucreze, nu să treci cu buldozerele peste garduri. Noi am făcut prima expertiză, în primul rând pentru că începi lucrările cu cele mai grave. Te duci în zona unde exista cu adevărat un risc de pericol public, iar noi acele clădiri le-am consolidat, din Centru vechi. Nu era la acel moment planșeul - prioritatea zero. Dacă ar fi fost, cu siguranță... (...) Este un pasaj care trebuie să fie consolidat, lucrarea trebuie să fie făcută. Dacă sunt bani, și sunt, dacă este documentația făcută, și există, dacă este dorință de a face”, a mai spus Gabriela Firea.

Firea: Nu vreau să îmi imaginez ce mitinguri și ce proteste ar fi fost

În ceea ce privește regimul de urgență pentru eliberarea avizelor, precum și pentru demararea lucrărilor, Gabriela Firea le-a cerut jurnaliștilor aflați la sediul PSD să facă un ”exercițiu de imaginație” și să se gândească dacă, în trecut, din poziția de primar general ar fi blocat vreun primar de sector.

”Nu vreau să îmi imaginez ce mitinguri și ce proteste ar fi fost că eu, în loc să mă bucur ca primar general că un primar de sector își asumă, și-a făcut rost și de fonduri, și de documentație, există și procedura și se poate intra direct în șantier, eu să blochez. Mi s-ar fi spus că sunt chițibușuri. Așa mi s-ar fi spus”, a concluzionat Gabriela Firea.

