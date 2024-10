Robert Negoiță, prima reacție în scandalul cu Planșeul Unirii

VEZI ȘI: Nicușor Dan s-a sucit. Răsturnare de situație cu Planșeul Unirii!

Edilul de la Sectorul 3 a acuzat Primăria Capitalei că vrea să blocheze tot și a mai spus că „expertiza este că... e risc de colaps”, dar a precizat că nu are detalii pentru că nu este specialist.

Robert Negoiță a mai zis, la sosirea la sediul PSD, că autorizația pentru șantierul de la Planșeul Unirii a fost semnată de către viceprimarul de la Sectorul 3 pentru că el și-a delegat atribuțiile pe urbanism.

Primarul Sectorului 3 a adăugat: „Nouă ne-au scos palmierii, au lăsat în loc niște gropi. Dacă puneau niște păpădii... mai ziceam, dar au lăsat gol. Asta face primarul general: demolează, strică, nu știe să facă nimic”.

Robert Negoiță a mai zis că atunci când faci parte dintr-un ONG poți să spui ce să nu se facă, dar dacă ești într-o funcție publică ar trebui să arăți și cum se face.

„Nicușor Dan nu face nimic! Planșeul trebuie făcut. Ne facem de râs la nivel internațional. Este în mijlocul orașului. Nu este în stare să-l facă și nu lasă nici pe alții să-l facă”, a subliniat Robert Negoiță.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat luni seara că, pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, a decis retragerea de îndată a tuturor.



„Sunt şocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranţă centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviţi în timpul intervenţiei brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniţi şi de familiile lor. Pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violenţa nu are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană", a a afirmat primarul Sectorului 4, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

