Ce se schimbă după declarația lui Karner cu aderarea României la Schengen. Predoiu: Ne luptăm cu ghearele și cu dinții

CITEȘTE ȘI - Nehammer și Karner, criticați dur în Austria pentru încăpățânarea de a bloca aderarea României la Schengen

La Consiliul JAI din 10 octombrie 2024, ministrul Afacerilor Interne de la Viena, Gerhard Karner, a precizat că „suntem pe drumul cel bun, dar nu suntem încă la linia de sosire” privitor la parcursul României la Spațiul Schengen.

Declarația oficialului austriac a fost privită cu îngrijorare la București, având în vedere că așteptările cele mai optimiste au în vedere faptul că la finalul acestui an țara noastră ar putea primi, în sfârșit, o decizie favorabilă pentru aderarea la Spațiul Schengen.

Reamintim că în decembrie 2022, Austria și Țările de Jos au blocat aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen. După o ofensivă diplomatică remarcabilă pe parcursul anului 2023, țara noastră a putut beneficia, în primăvara acestui an, de accederea în spațiul de liberă circulație cu frontierele maritime și aeriene.

Foto: Agerpres

Ce s-a întâmplat, de fapt, la Consiliul JAI din 10 octombrie 2024

Ministrul Afacerilor Interne de la București, Cătălin Predoiu, a comentat declarația omologului său din Austria, prin prisma eforturilor pe care România le desfășoară în această perioadă pentru a obține o decizie favorabilă în curând.

„Trebuie să înțelegem ce înseamnă că suntem pe drumul cel bun și ce înseamnă că nu suntem la capătul drumului. Declarația trebuie plasată în contextul mecanismului JAI. Consiliul JAi se desfășoară pe baza unei ordini de zi, care este stabilită de către președinția rotativă în consultare cu Comisia Europeană și statele membre.

Această ordine de zi a fost prestabilită de câteva luni de președinția ungară. Noi am avut contact cu președinția maghiară, cu Comisia Europeană și cu ministrul Karner. Când președinția ungară și-a pus problema formării ordinii de zi pentru Consiliul JAI din octombrie, în mod corect a ridicat chestiunea viabilității unei ordini de zi care să includă o decizie. În primă fază, președinția ungară a opinat că nu ar trebui să avem deloc subiectul pe ordinea de zi. Noi am spus că nu e în ordine să nu avem subiectul Schengen pe ordinea de zi a JAI, pentru că asta ar putea să dea un semnal greșit cetățenilor despre stadiul progreselor în ceea ce privește aderarea României în spațiul de liberă circulație.

După mai multe runde de convorbiri, s-a convenit ca pe ordinea de zi a Consiliului JAI să existe barometrul Schengen, dar și starea de lucru privind criteriile, măsurile luate de România, inclusiv modalitatea de aplicare Air Schengen. S-a urcat acest punct pe ordinea de zi. Totuși, Consiliul JAi nu a inclus pe ordinea de zi o decizie, ci a fost un consiliu intermediar către o decizie“, a spus Cătălin Predoiu.

Foto: Agerpres

Cătălin Predoiu: Ne luptăm cu ghearele și cu dinții

Ministrul Afacerilor Interne a detaliat și demersurile pe care țara noastră le face pe toate fronturile pentru a obține o decizia favorabilă până la finalul acestui an.

„Toată lumea a spus că România a aplicat impecabil decizia Air Schengen de anul trecut, migrația ilegală este ținută sub control, există o bună cooperare polițienească șamd.

De acum și până la sfârșitul anului e posibil orice. Ce am observat eu e că există două tipuri de abordări ale dosarului Schengen, unele de ordin teoretic, ce pleacă de la deducții și presupuneri ce pleacă de la declarațiile oficialilor și altele care țin de cei care sunt cu adevărat în miezul lucrurilor. Așa cum percep eu lucrurile, această declarație a ministrului Karner confirmă faptul că suntem pe drumul cel bun, că acest dosar nu-i scăpat din mână și că ne îndreptăm către un punct final. Când cineva spune că încă nu suntem la capătul drumului, îți spune implicit și că te îndrepți spre punctul final.

Punctul final e o decizie. Așa cum am spus, această decizie era văzută de președinția ungară ca pusă pe ordinea de zi la Consiliul JAI din decembrie. Noi am cerut și am obținut o discuție acum în octombrie, o treaptă, ca să nu fie un salt prea mare de la decizia privind Air Schengen și până astăzi.

Până în decembrie mai sunt două luni. Nu vreau să anunț victorii răsunătoare. Stadiul demersurilor noastre e că ne luptăm cu ghearele și cu dinții. Anul trecut pe vremea când nimeni nu dădea nicio șansă, noi știam că va fi o ușoară deschidere. Repet, toți cei care lucrăm în această direcție ne luptăm cu ghearele și cu dinții.“, a mai spus ministrul Cătălin Predoiu.

„Din feeling-ul dumneavoastră de ministru, sunt șanse până la 31 decembrie 2024 (n.r. să obținem o decizie favorabilă)?“, a insistat jurnalistul Radu Tudor.

„Noi ne luptăm ca și când sunt aceste șanse. Ăsta este obiectivul nostru. Declarația ministrului Karner trebuie înțeleasă corect. În niciun caz nu este un refuz, ci este o declarație în termenii discutați, corectă, nu foarte generoasă, dar o declarație care arată că este loc de joc. Capătul drumului este decizie și noi ne luptăm pentru o decizie în acest an, până în decembrie“, a mai spus ministrul Afacerilor Interne, vineri seară, la Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News