De noaptea minții! Nicușor Dan, dezinteresat total de sănătatea celor doi oameni băgați în spital de buldozerele lui. Oana Zamfir, uluită: Adică, îi luați și la mișto?

Lucrările la Planșeul Unirii au debutat cu tensiuni. În timp ce echipele Primăriei Sectorului 4 au început săpăturile și au îngrădit zona, Nicușor Dan a intervenit, încercând să oprească lucrările și să dărâme gardurile instalate, însă a fost împiedicat de polițiști. Primarul Capitalei a afirmat că șantierul este ilegal și că Planșeul Unirii nu reprezintă o urgență, dar Daniel Băluță l-a contrazis, susținând că reprezintă un "pericol public". Astfel, Nicușor Dan a emis chiar el dispoziție de... dărâmare a gardurilor amplasate. Primarul Bucureștiului a trimis ulterior trei buldoexcavatoare pentru demolarea gardurilor, după ce Băluță a primit autorizația de la Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță.

Gardurile au fost amplasate de primarul Sectorului 4 în cursul nopții de 13 spre 14 octombrie pentru a începe lucrările. Potrivit imaginilor difuzate de Antena 3 CNN în această seară, dincolo de garduri erau mai multe mașini care formează un scut de protecție.

În urma incidentelor de la fața locului, și a deplasării buldozerelor în perimetru, doi oameni au fost răniți. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Nicușor Dan și Daniel Băluță s-au contrazis pe subiect. La începutul emisiunii Primarul General al Capitalei a negat complet existența a două victime, fiind confruntat ulterior de jurnalista Oana Zamfir.

"Eu sunt absolut uluită de felul în care ați răspuns"

Oana Zamfir: “Domnule Primar General, eu sunt absolut uluită de felul în care ați răspuns la chestiunea legată de posibilitatea ca doi oameni, aflați acolo în exercițiul meseriei lor, să fi fost în această seară grav răniți, potrivit celor spuse de Primarul de la Sectorul 4, unde dumneavoastră vă limitați la a spune ‘nu cred’. Ați fost acolo, pe terenul dumneavoastră, spuneți, în administrarea Primăriei Capitalei, cu buldozerele aduse de dumneavoastră, unde 2 oameni au fost răniți, potrivit și informațiilor noastre de jurnaliști, că tot ați făcut trimiterea asta. Ei sunt acum la Spitalul Floreasca. Cu doi oameni ajunși la spital, dumneavoastră de la fața locului nu ați avut curiozitatea să vă duceți personal acolo? Când erați în direct am văzut cu ochii mei imaginile. A venit salvarea acolo. Dumneavoastră nu ați avut curiozitatea, în afară de a spune că mint cei de la sectorul 4, să vă duceți personal să-i întrebați pe oamenii aceia ce s-a întâmplat, să vedeți care este starea lor, și eventual să vă cereți scuze că într-o acțiune dispusă de dumneavoastră, pe proprietatea primăriei, și cu buldozerele dumneavoastră s-a întâmplat ca ei să fie răniți. Dumneavoastră nu știți acum care e starea lor. Colegii v-au titrat pe ecran că ați fi spus ‘vai, săracii’. Adică, îi luați și la mișto?”

Nicușor Dan: “Stimată doamnă, eu vorbesc aici de respectarea legii. Am încercat să aplic și să respect legea azi, la ora 12. Poliția locală a sectorului 4 s-a opus. Am încercat o mediere cu Poliția Națională, azi, între ora 2 și ora 4. Poliția Națională a refuzat să-mi spună cine are dreptate. Am dat o dispoziție la care cei de la sectorul 4 s-au opus. Acest șantier nu este legal”.

Oana Zamfir: “Domnule Primar General, eu v-am întrebat ceva legat de oamenii aceia”.

Nicușor Dan: “Bun, deci în acest moment ce spuneți dumneavoastră este spus de primarul sectorului 4, același care spune că are drept de administrare în zona respectivă. De ce l-aș crede că are dreptate?”

Oana Zamfir: “Domnule primar, am informațiile primite de la Floreasca. Spitalul Floreasca are în momentul de față doi oameni în îngrijire”.

Nicușor Dan: “Ca un primar de sector să vină pe un teren care nu-i aparține, să pună noaptea șantier, este de noaptea minții. Sunt dispus la un dialog cu domnul Băluță, dar îi spun de la început că mi-e greu să cred că o să ajungem la ceva. Eu îi spun de la început ce vreau eu. Adică, să restabilim legalitatea prin ridicarea șantierului ilegal care se află pe teritoriul administrat de noi. Nu știu ce putem să negociem pe chestiunea asta. Vă asigur că, dacă sunt nuanțe pe chestiunea asta, atunci evident putem să stăm de vorbă”.

Oana Zamfir: “Domnule Primar, am întrebat altceva. Poliția și Jandarmeria ne spun în această seară că dumneavoastră nu cunoașteți care este rolul instituțiilor statului și că hârtia pe care ați semnat-o dumneavoastră nu este, citez, ‘opozabilă sau comunicabilă’ Poliției Române. Conform legii, poliția nu poate interveni fără ordin de la Justiție și executor judecătoresc. Poliția nu intervine cu forța într-o astfel de speță până nu se pronunță Justiția. Poliția și Jandarmeria intervin doar dacă este tulburată liniștea publică. În momentul în care autorizația de construcție, ne explică cei de la poliție, este legal emisă, nu este atacată de dumneavoastră. Dumneavoastră invocați legalitatea, dar nu cunoașteți rolul instituțiilor statului și ce este legal să facă ele. La poliție vedeți că nu sunt pesediști, sunt generalii care vă susțin pe dumneavoastră.”

Nicușor Dan: “Eu n-am vorbit de această autorizație. Adică, mă rog, am vorbit de ea, dar mi-au spus că e nelegală. Atâta timp cât o instanță nu constată că este nelegală, atunci ea este prezumată legal. În același fel, dispoziția de desființare a unor elemente de construcție care sunt prezente pe un teritoriu administrat de primăria Capitalei este de asemenea prezumată legal. Poliția locală a Municipiului București este obligată să pună în aplicare dispoziția mea, iar în cazul în care cineva se opune, atunci Poliția Națională trebuie să ne asigure sprijinul. Acesta este cadrul legal care s-a petrecut în București de nenumărate ori. E adevărat, nu era vorba de demolarea unor elemente ale unei primării de sector. Era vorba de fel de fel de gherete construite pe proprietate publică.”

