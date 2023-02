Mirciulică, primul loc pe Netflix. De ce sunt şi înjurături în dialoguri: Ne-am dorit să fie un film logic

În cinematografe, Mirciulică a adunat peste 300.000 de spectatori, care au plătit aproximativ 1,6 milioane de dolari pe bilete.

"Ne-am dat seama că, oricât de șmecheri am fi și chiar dacă facem clipuri virale, nimeni n-o să vină la noi să ne spună: poftim 200.000 de euro să faci film. Ne-am dat seama că, dacă vrem să facem film, noi trebuie să punem banii, noi trebuie să fim producători, noi trebuie să ne ocupăm de tot. Banii de la box-office sunt banii încasați de cinematografe. Două treimi merg spre cinema și taxe la stat, doar o treime rămâne, pe care trebuie s-o împarți cu distribuitorul. Și-atunci ne-am gândit, mai facem sau nu mai facem? Că matematic nu dădea bine. Și-am luat o decizie oarecum inconștientă și am zis că mergem înainte“, a povestit Mircea Bravo într-un vlog.

Filmul a făcut profit

"Noi avem din toată suma un euro și un pic pentru fiecare intrare. Ne-am scos banii. Suntem pe un ușor profit. Sunt bani pe care vrem să îi investim în următoarele proiecte“, a mai declarat Mircea Bravo, care va lansa anul în curând un nou film, „Nuntă pe bani“.

De ce s-a apelat la înjurături în dialoguri

"În online, facem clipuri fără înjurături, însă pentru noi a fost un efort mare să ieșim pe cinema, a însemnat să ieșim din zona de confort. Ca să ieșim din zona de confort, ne-am dorit mult să fie un film bun, un film logic. De aceea, în unele momente a trebuit să folosim înjurături. Poți să faci film și fără înjurături, asta ne dorim pe termen lung: să facem filme pentru toate categoriile de vârstă, filme care să transmită niște valori sănătoase, dar pentru primul film era mult prea greu. «Nuntă pe bani» va fi un film fără înjurături“, a mai spus acesta, conform Adevărul.

Mirciulică, nominalizat la GOPO

Printre producţiile eligibile pentru titlul de Cel mai bun film românesc se regăsesc la această ediţie pelicule prezentate şi premiate în marile festivaluri, precum "Metronom" (regia Alexandru Belc), distins cu Premiul de Regie în secţiunea "Un Certain Regard" la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes 2022; "Miracol" (regia Bogdan George-Apetri), câştigător al premiului pentru Cel Mai Bun Film la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia 2021 şi cu Premiului Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea Lungmetraj la TIFF 2022; sau "Imaculat" (regia Monica Stan, George Chiper-Lillemark), multi-premiat la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2021.



Eligibile pentru categorie sunt şi filme care au marcat recorduri de spectatori în cinematografele din România în ultimul an, precum "Teambuilding" (regia Matei Dima, Alex Coteţ, Cosmin Nedelcu); "Mirciulică" (regia Cristian Ilişuan); "Capra Cu Trei Iezi" (regia Victor Canache), dar şi documentare ca "Pentru mine tu eşti Ceauşescu" (regia Sebastian Mihăilescu) sau "Spioni de Ocazie" (regia Oana Bujgoi Giurgiu), scrie Agerpres.

