Mario De Mezzo şi Lucian Romaşcanu, ceartă în direct. "Sunteţi un incult. Atât puteţi!"/ "Vorbiţi trei limbi şi nu înţelegeţi niciuna"

Concret, discuţia a pornit după ce Mario De Mezzo a spus că şi alte ţări din lume folosesc măsura statului în casă după ora 22:00, aşa cum a anunţat preşedintele Klaus Iohannis că se va întâmpla şi în România.

VEZI Stare de alertă în România. Klaus Iohannis a anunţat modificarea orei de ieşire din casă fără declaraţie

Iată mai jos dialogul dintre cei doi politicieni.

Lucian Romaşcanu: O să stau cu toată lumea într-un workshop online să aflu ce nu am făcut noi, de la PSD. Am făcut tot ce am putea face din opoziţie. Sigur, mai sunt nuanţe, acţiuni pe care le vom face în piaţa publică, dar am făcut tot ce poate face un partid responsabil de opoziţie. Oamenii nu sunt zdraveni. Dacă îmi arată că tropăie virusul de la 22:00 şi nu de la 23:00... Nebuniile pe care le fac aceşti oameni sunt de neexplicat. De 8 martie, când toată lumea aştepta să petreacă în restaurante deschise, se trezesc patronii de restaurante cu stocuri făcute că nu mai au voie.

Dl De Mezzo a fost pesedist, poate vorbi pentru toată lumea. Cu UDMR cred că e mai greu, că nu cred că ştie limba.

Mario De Mezzo: S-ar putea să aveţi o surpriză. (n.r. A început să vorbească în maghiară)

Lucian Romaşcanu: Gata, l-am pornit.

Mario De Mezzo a continuat să vorbească în maghiară.

Lucian Romaşcanu: Aţi văzut?

Mario De Mezzo: Ce să fac, dacă vorbesc şi maghiară. Nu e vina mea că vorbesc şi maghiară.

Lucian Romaşcanu: Da, dar vorbiţi trei limbi şi nu înţelegeţi niciuna, dle De Mezzo.

Mario De Mezzo: Spre deosebire de dvs, care sunteţi un incult din punctul meu de vedere, eu vorbesc şi limba maghiară, nu am ce să fac.

Lucian Romaşcanu: Şi dvs sunteţi foarte pregătit pe ce faceţi.

Mario De Mezzo a început din nou să recite versuri din Petofi Sandor în limba maghiară.

"Staţi liniştit în băncile dvs"

Lucian Romaşcanu: Doamna Creţulescu (n.r Andreea Creţulescu, moderatoarea emisiunii), opriţi-l pe dl De Menzo, luaţi-l separat să vă cânte singur pe masă.

Mario De Mezzo: E domnul de la UDMR aici (n.r. Antal Lorand), poate să confirme dacă spun ceva greşit.

L. Romaşcanu: Dle DeMenzo... staţi liniştit în băncile dvs, să ne înţelegem şi noi.

Mario De Mezzo: Atât puteţi dvs, ca fost ministru al culturii. E tot ce puteţi, nici nu mă miră.

Cearta a continuat după ce Lorand Antal a susţinut că legea e legea pentru toată lumea, indiferent de etnie sau ocupaţie, făcând referire la modul în care autorităţile au intervenit la funeraliile mai multor lideri interlopi.

Lucian Romaşcanu: Dle De Mezzo, mai daţi-vă un pic la televizor. Auziţi, cică legea e lege pentru toţi.

Mario De Mezzo: Dvs aţi şters orice posibilitate de comunciare cu mine când aţi negat că există COVID. Asta e filozofia PSD, să nege COVID-ul.

Lucian Romaşcanu: Domnule, sunteţi sănătos la cap? E o declaraţie politică a mea, sunteţi sănătos la cap? (n.r. precizarea a venit după ce Andreea Creţulescu l-a atenţionat pe Lucian Romaşcanu să fie atent la limbaj).