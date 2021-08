Lovitură pentru Cîțu! Referendum ”Fără penali în funcții publice”, mutarea PSD

Președintele Partidului Social Democrat a făcut astăzi o serie de declarații de presă, printre care a vorbit despre proiectul ”Fără penali în funcții publice” și a cerut susținerea liderilor USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș.

„Voi cere ca prioritate zero la Senatul României, camera decizională, să fie introdus pe ordinea de zi proiectul ”Fără penali în funcții publice”, astfel încât, după promulgarea legii, domnul ministru penal condamnat să organizeze referendumul prin care românii să exprime dacă doresc sau nu penali în funcții publice. Eu sunt ferm convins că românii, peste 90%, nu doresc niciun penal în funcție publică. Cer biroului permanent al Senatului, liderului de grup al Partidului Social Democrat și nu în ultimul rând domnului Barna, susținătorul proiectului ”Fără penali în funcții publice”, și domnului Cioloș să introducă pe ordinea de zi, la prima ședință a Senatului, proiectul de lege ”Fără penali în funcții publice””.

Dan Barna se laudă cu "Fără penali în funcţii publice"

Dan Barna a precizat că USR PLUS a arătat totodată că poate convinge un milion de români să semneze pentru "Fără penali în funcţii publice", "când erau atâtea pariuri care spuneau că un astfel de demers nu va reuşi niciodată".



"Este un proiect pe care l-am coordonat personal şi merităm să fim mândri, pentru că am făcut un lucru fără precedent în România, şi această iniţiativă va deveni literă de Constituţie în momentul în care situaţia pandemică ne va permite lucrul acesta şi va fi o schimbare pe care noi împreună am făcut-o. Şi am mai dovedit în patru rânduri de alegeri foarte complicate că putem obţine încrederea oamenilor şi sprijinul lor în a ne susţine pe mai departe proiectul. Am dovedit şi acea consecvenţă care a lipsit de 30 de ani în politica din România. (...) Acum suntem la guvernare. Eram puţini şi acum suntem mai mulţi, şi vom fi şi mai mulţi, vă promit lucrul acesta”, a spus Dan Barna.

Vezi și: Lupta pentru șefia USR PLUS. Barna, amenințare, lăudându-se cu "Fără penali în funcţii publice": Nu vă jucaţi, aici rămânem!