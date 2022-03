Iulian Bulai îl acuză pe George Simion: ”M-a apucat cu degetele de urechi!”. Cere sancționarea liderului AUR

Deputatul USR Iulian Bulai cere conducerii Camerei Deputaților sancționarea liderului AUR, George Simion: „M-a apucat cu degetele de urechi și mi-a repetat numele cu un ton disprețuitor”.

„Supun atenției dvs faptul că pe data de 22.03.2022, în sala de plen a Camerei Deputaților,în timpul desfășurării lucrărilor acestei ședințe, domnul Simion, care se deplasa prin sala de plen, făcând o transmisie în direct pe Facebook, mi-a adresat câteva cuvinte, subsemnatul fiind așezat în banca din sala de plen, apoi m-a agresat fizic, apucându-mă cu degetele de ureche.

Mai mult, deputatul USR îl acuză pe liderul AUR că i-a repetat numele „cu un ton disprețuitor”.

„Pe tot parcursul incidentului am înțeles să respect demnitatea și onoarea funcției de deputat și am manifestat o conduită civilizată, nereacționând în niciun fel la gesturile sale incalificabile. (...) Ținând cont de toate temeiurile de fapt și de drept invocate, apreciez că a avut loc o încălcare sancționabilă a eticii și deontologiei parlamentare (...) și consider că este imperior necesară sancționarea deputatului Simion George Nicolae. Este evident că lipsa unei sancțiuni va avea un efect încurajator pentru reiterarea unui astfel de comportament violent și nedemn”, concluzionează Bulai, citat de Mediafax.

Bulai, moțiune împotriva lui Romașcanu dacă nu-l demite pe directorul TNB

Iulian Bulai (USR), preşedintele Comisiei de Cultură de la Camera Deputaţilor, cere demiterea directorului TNB, Mircea Rusu, şi ameninţă că va iniţia o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii, Lucian Romaşcanu, dacă nu se ia această măsură. Ministrul Romaşcanu a reacţionat în exclusivitate pentru DC NEWS.

”Evident că voi face un demers. Aștept astăzi acțiune din partea ministrului Romașcanu, ca urmare a solicitării mele de a-l demite pe domnul director interimar. Dacă această solicitare nu va fi întâmpinată cu fermitate astăzi, voi anunța colegii din conducerea USR că voi propune depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Romașcanu, pentru că este de neacceptat ca noi să fim vecini cu cei care acum sunt agresați, iar o instituție din România să ia partea agresorului și să promoveze un mesaj pro-Putin foarte clar. Nu este permis ca președintele țării, premierul să fie prezenți la Bruxelles, pentru a semna angajamente și pentru a cere ajutor chiar și pentru România și din țară, un ministru al acestui Cabinet să-și saboteze propriul Guvern și să fie de partea greșită a scenei de acțiune, în momentul de față, anume cu un mesaj de toleranță față de această propagandă”, spune Bulai.

El precizează că o moțiune simplă „este un act de retragere a încrederii, pe care Parlamentul în ansamblul său o acordă unui ministru, pentru a exercita puterea executivă”.

„Eu nu cred că într-o Românie care se vrea de partea UE-NATO, cu colegi din PNL și PSD care înțeleg gravitatea și importanța acestui moment se vor găsi colegi parlamentari care să se solidarizeze cu o persoană care fie promovează, fie menține manipulatori în funcții publice sau persoane care promovează, acceptă și tolerează propaganda pro-Putin în instituții publice, sabotând propriul Guvern și sabotând România și românii, care se solidarizează cu refugiații din Ucraina și cu situația țării vecine. De aceea, eu cred că această moțiune are toate șansele să treacă, dacă nu se va rezolva problema cu fermitate astăzi (luni - n.r.)”, conchide Iulian Bulai, citat de Mediafax. CITEŞTE MAI MULTE AICI

