Ilie Dumitrescu: Nu cred că Becali se va retrage din fotbal. În cazul lui Neluţu Varga, este un deficit financiar la CFR

'Un lucru este cert, lupta la titlu se va duce între Farul şi FCSB, este un play-off interesant, poate cel mai puternic play-off din ultimii ani. Este o competiţie extrem de interesantă, puternică şi e mult suspans. În trecut, tensiunea poate că ar fi constituit un avantaj pentru FCSB, dar dacă ne uităm acum la lotul echipei Farul, este un mix între jucători cu mare experienţă, Alibec, Artean, Băluţă, Nedelcu, dar şi jucători de mare perspectivă, cum ar fi Grameni sau Mazilu. Am văzut cum sunt abordate meciurile cu încărcătura. Farul pe mine mă surprinde, aceşti copii, Mazilu, Grameni, Borza, jucători care mă sperie când mă gândesc câţi ani au, 17 ani, sunt clasa a XI-a. Eu m-am impus pe la 19 ani, Hagi a fost pe la 17 ani, un talent rar. Dar uite că există o muncă foarte bine făcută la academie la Hagi şi vedem că în fiecare an vine cu câte ceva. Este un an extrem de important pentru Farul', a spus Dumitrescu, prezent marţi la meciurile din runda a patra a turneului de şah Superbet Chess Classic Romania 2023.

'Atâta timp cât un procent foarte mare care susţine fotbalul în momentul de faţă vine din zona asta de drepturi TV şi televiziunile vor să aibă mai multe meciuri, şi acest play-off face să ai două meciuri în campionatul regulat şi să mai ai alte două FCSB - Rapid sau FCSB - CFR sau Farul - FCSB, trebuie să accepte toată lumea din fotbal că după ce se termină campionatul regulat se înjumătăţesc punctele. Asta nu se schimbă pe parcurs, este stabilit de ceva timp. Mie mi se pare foarte interesant acest sistem', a mai spus Dumitrescu.

El spune că nu crede în afirmaţiile lui Gigi Becali conform cărora ar intenţiona să se retragă de la FCSB, spre deosebire de patronul echipei CFR Cluj, Neluţu Varga, care se va confrunta cu dificultăţi financiare, dacă echipa nu reuşeşte să câştige bani din participările în competiţiile europene.

'Gigi Becali nu s-a retras şi nu cred că se va retrage din fotbal. În cazul lui Neluţu Varga, este un deficit financiar acolo, omul a investit foarte mult. Bugetul echipei este unul mare, consistent, şi în acelaşi timp dacă nu ai încasări şi din competiţiile europene e greu. Dacă performanţa de pe plan intern nu este susţinută măcar în Europa League sau Conference League, să ai şi nişte venituri din vânzări de jucători, e greu', a mai spus Ilie Dumitrescu.

Fostul internaţional s-a arătat nemulţumit de faptul că există în continuare foarte multe greşeli de arbitraj în Superligă, chiar dacă a fost implementat sistemul de arbitraj video:

'Toţi ne doream foarte mult să avem şi noi VAR în fotbal şi să eliminăm cât se poate de mult greşelile umane. Dar uite că rămânem totuşi la interpretarea fazelor tot de arbitri şi au fost ceva probleme de arbitraj. Există nemulţumire', scrie Agerpres.

