Gala Oscar 2023: Lucruri pe care trebuie să le știi înainte de decernarea premiilor

S-a rupt lanțul de iubire între Oscaruri și Hollywood?

În 2022, cele mai mari hituri ale cinematografiei au fost Top Gun: Maverick și Avatar: The Way of Water, două sequele cu un mega-buget, cu nume de marcă înalte și încasări de miliarde de dolari, scrie BBC. Între timp, The Fabelmans este o scrisoare de dragoste către cinema a celui mai îndrăgit regizor din Tinseltown, Steven Spielberg. Dar, deși toate cele trei filme sunt nominalizate pentru cel mai bun film la Oscar, niciunul dintre ele nu este de așteptat să-l câștige. Este ciudat că astfel de proiecte majore de prestigiu la Hollywood sunt deja „respinse”, dar alegătorii premiilor din acest an au arătat o preferință pentru filmele indie. Unul dintre preferate, Tár, este o examinare de trei ore a structurilor de putere din lumea muzicii clasice. Un altul, Banshees of Inisherin, este o fabulă sumbră despre oameni care stau și mormăie într-un pub rural. Iar favoritul pentru cea mai bună imagine este o fantezie nebună, dar sinceră, de arte marțiale „Everything Everywhere All Once”.

Un an de la palma celebră

S-ar putea ca Will Smith să se uite de acasă, în pantaloni de trening, la Oscarurile din această ediție, deși planează peste spectacolul Oscar de anul acesta ca o fantomă, la un an după ce a surprins pe toată lumea când l-a pălmuit pe Chris Rock, pe scenă. Rock a readus incidentul la știri cu recentul său spectacol special pe Netflix. Academia, după ce l-a interzis pe Smith timp de un deceniu, a angajat o echipă de gestionare a crizelor în cazul unor incidente urâte. Dar poate că totul se va transforma în comedie. Jimmy Kimmel, gazdă pentru a treia oară, a început deja acest proces.

Copiii de la Hollywood primesc al doilea act

Hollywood nu poate rezista poveștilor de revenire, iar două dintre ele sunt spuse la Oscarurile din acest an. Unul dintre ele îl privește pe Brendan Fraser, care a fost cândva un superstar de la Hollywood, apreciat pentru rolurile sale atât în drame de art-house (Crash, Gods and Monsters) cât și pentru producții populare (The Mummy, George of the Jungle). El a fost uitat de industrie în urmă cu mai bine de un deceniu pe fondul unui val de probleme personale, dar acum are ceea ce fanii săi numesc o „Brenaissance”: a câștigat o nominalizare pentru cel mai bun actor pentru rolul din filmul „The Whale”.

În mod similar, Ke Huy Quan, fostul copil vedetă din The Goonies și Indiana Jones and the Temple of Doom, a abandonat actoria în anii 1990 pentru că erau extrem de puține roluri pentru asiatico-americani, dar a revenit pe marele ecran în Everything Everywhere All Once, pentru care a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Totuși, asta nu înseamnă că atât Fraser, cât și Quan își vor câștiga premiile respective. Quan este favoritul pentru cel mai bun actor în rol secundar, dar pentru cel mai bun actor, Fraser poate pierde în fața lui Austin Butler, care îl interpretează pe Elvis Presley în filmul lui Baz Luhrmann, Elvis. Dacă există un lucru pe care Academia îl adoră chiar mai mult decât o revenire, este un actor care interpretează un cântăreț într-un film bio din showbiz: gândiți-vă doar la Rami Malek în Bohemian Rhapsody și la Jamie Foxx în Ray.

Regizorii sunt tot bărbați

Cinci locuri pentru cel mai bun regizor nominalizat și niciunul dintre ei nu este femei. Daniel Kwan, asiatico-americanul, parte din duo-ul cunoscut sub numele de Daniels, cu Daniel Scheinert, este singurul care face ca măcar nominalizările să nu fie 100% albe. Omisiunea oricăror femei sau regizori de culoare a fost atât de evidentă, încât regizoarea Woman King, Gina Prince-Bythewood, a spus-o în numele tuturor omologilor ei dezamăgiți într-un interviu pentru The Hollywood Reporter. Ceilalți nominalizați, Steven Spielberg, Todd Field, Martin McDonagh și Ruben Östlund, au făcut o treabă bună, dar și Prince-Bythewood, al cărui film a fost regizat cu brio, și Sarah Polley, a cărei Women Talking este nominalizat pentru cel mai bun film. În cele din urmă, Daniels vor primi foarte probabil Oscarul pentru Everything, Everywhere All Once. Ei au câștigat inclusiv premiul Bafta și Directors Guild, și merită să câștige pentru un film atât de spectaculos, îndrăzneț, dar emoționant. Dar nominalizările din acest an lasă un sentiment persistent de alunecare înapoi în trecut, atunci când ne uităm la această categorie.

Un banner pentru actorii asiatici

Everything Everywhere All at Once, aproape de unul singur, a schimbat peisajul pentru actorii asiatici în acest sezon al premiilor. Când Michelle Yeoh și-a acceptat Globul de Aur, ea a spus că este pentru „fiecare fetiță care arată ca mine”, o temă care răsună de atunci. Un record de patru actori asiatici – sau actori cu moștenire asiatică – au nominalizări la Oscar anul său, inclusiv Yeoh pentru cea mai bună actriță, colega ei, Ke Huy Quan, care nu a pierdut nici-o cursă majoră pentru cel mai bun actor în rol secundar și Stephanie Hsu pentru actriță în rol secundar, ca a jucat-o pe fiica lor în film. Hong Chau este, de asemenea, nominalizat la categoria suport pentru The Whale. James Hong, actorul în vârstă de 94 de ani care l-a interpretat pe bunicul din EEAAO, și-a amintit primele zile ale carierei sale în discursul său de acceptare a SAG pentru cel mai bun ansamblu. Odată, a spus el, actorii asiatici nu erau considerați suficient de buni, iar actorii albi obișnuiau să își modifice ochii pentru a juca acele roluri. „Uită-te la noi acum!” a aplaudat el. Premiile Oscar de anul acesta ridică cel puțin speranța de a extinde oportunitățile actorilor asiatici în viitor.

