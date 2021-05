Funcţionarii lui Ghinea, şantaj pe PNRR. Violeta Alexandru: Nu au vrut să lucreze în absenţa menţinerii sporurilor. Urmează să avem funcţionari SPECIALI

"Imaginați-vă, am fost în mare pericol să rămână PNRR negestionat și necontrolat! Noi discutăm aici de obiective, programe, condiționalități (reforme) și era să fie pustiu la structura de coordonare și nimeni la control.

S-a creat o structură în cadrul MIPE care să gestioneze PNRR. Funcționarii Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nu au vrut să o populeze în absența menținerii sporurilor pe care le primesc acum din administrarea altor programe europene (dacă nu or fi chiar mai mari). Și Autoritatea de Audit (cea care controlează fondurile europene) pusese pixul, laptopul jos dacă urma să controleze fără sporuri, pe principiul: noi de ce nu primim sporuri? Am aflat aceste lucruri astăzi la discuția din Comisia de Muncă de la Cameră pe Ordonanța Guvernului pe tema PNRR. Nu ajungem nicăieri cu această abordare. Mereu se găsesc justificări. Cine a fost în sala ședințelor de guvern anul trecut și a văzut că am fost intransigentă pe subiectul: nimic fără bani în plus chiar dacă nu e clar ce este în fișa postului/ce indicatori concreți sunt, știe că nu forțez acum o postare populistă", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

VEZI Probleme pe PNRR în ministerul lui Ghinea. Cîțu: Situația nu a fost discutată în Guvern

"Urmează să avem funcţionari speciali după pensionari speciali"

"Nu am nimic cu funcționarii publici și nu vreau să fie prost plătiți. Sunt corectă cu toți, nu judec funcție de cum avantajează sau deranjează pe unii sau pe alții. A îi plăti prost pe funcționari înseamnă să ai muncă și rezultate de slabă calitate în administrație. Nu asta îmi doresc. În lipsa indicatorilor de performanță individualizați, în lipsa asumării, nu port discuții despre sporuri de dragul conversației. Aș fi interesată să știu ce responsabilități și ce indicatori de performanță au înainte de sporuri. Sper că nu o să spună că ei doar comunică la Bruxelles și de implementare se ocupă alții, ministerele, autoritățile locale, alții. De fapt, tot aparatul public contribuie, într-un fel sau altul, la succesul PNRR. Atenție, pare că urmează să avem în România funcționari speciali după pensionari speciali!

Dacă nu va merge bine PNRR (ceea ce evident că nu îmi doresc, pentru România), răspund acești funcționari din MIPE cu ceva sau e doar o plată suplimentară pentru pregătirea hârtiilor? Când se vor termina banii europeni, revin la salariile fără sporuri și își tratează activitățile cotidiene mai lejer? Pleacă din administrație după ce s-a investit în ei din bani publici? Dacă la un moment dat se externalizează anumite sarcini, își păstrează sporurile? Sunt aceleași de la lună la lună indiferent de cum performează? Atunci nu sunt sporuri. Este o plată suplimentară într-un moment cheie în care toți trebuie să punem umărul, fără alte condiționalități, să facem treabă în România.

Beneficiarii (cei care fac proiectele), mii de autorități și firme își pot acorda sporuri din fonduri europene dacă fac treabă bună? Muncitorii care urmează să construiască autostrăzi, constructorii de spitale pot spera la sporuri din bani europeni?

Sincer, nu ajungem nicăieri cu explicații forțate despre cum nu se poate muncă fără spor lunar în administrație. Dacă funcționarii își permit să șantajeze practic conducătorii instituției spunându-le că ei nu se duc unde li se cere dacă nu primesc sporuri/nu iau sporurile cu ei când se mută prin sistemul public, avem o gravă problemă", a mai scris fostul ministru al Muncii.

Avertisment pentru funcţionari

"Poate li se reamintește acestor funcționari că există:

- concurs rapid - să muncească oameni care înțeleg că este nevoie de ei, care muncesc serios și care să câștige un salariu sigur și bun pe durata PNRR; nimeni nu este de neînlocuit

sau

- externalizare (până la funcțiile care intră în competența statului). Dacă facem o socoteală cât înseamnă aceste salarii plus sporuri x toate lunile necesare din implementarea PNRR, externalizând s-ar putea să fie și mai eficient și mai ieftin. Am trecut prea ușor peste această posibilitate. Noi, liberalii, trebuie să fim deschiși la orice opțiune care urmărește eficiența. Știu că atunci când deschizi discuția, ți se spune – o, prea târziu. Ca o fatalitate, ca să nu te mai gândești că ar fi o opțiune. Nu sunt convinsă că este așa. Probabil că o să mi se răspundă că “nu se poate”, chestie de acreditare, cu argumentul clasic …. așa vrea Comisia. Comisia vrea eficiență și cheltuirea corectă a banilor din taxele și impozitele cetățenilor europeni.

Cum să facă Ministerul Muncii reforma salarizării cu aceste practici? Sigur că aceste sporuri ar urma să fie decontate prin PNRR, îmi închipui, dar, principial, nu este corect ceea ce se întâmplă. Diferența dintre noi și PSD care ascundea aceste lucruri (și unii dintre noi credeam că nu se întâmplă pentru că nu aflam și PSDiștii nu vorbeau despre aceste practici) este că noi ne propunem să fim corecți", a concluzionat Violeta Alexandru.