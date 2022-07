FC Barcelona - Juventus. Pogba s-a accidentat și nu va juca în meciul organizat în Dallas, Texas

'Ca urmare a unei dureri semnalate de genunchiul drept, Paul Pogba a fost supus unor investigaţii radiologice care au relevat o leziune a meniscului lateral', a indicat Juventus pe site-ul său oficial.

'El va fi supus unei consultaţii ortopedice în următoarele ore', a precizat clubul.

'Bătrâna Doamnă', care se află în turneu estival de pregătire în Statele Unite, urmează să părăsească temporar California pentru Texas, la Dallas, unde urmează să întâlnească echipa FC Barcelona într-un meci amical marţi seara.

Paul Pogba a revenit la Juventus

Paul Pogba, care a mai jucat pentru Juventus între 2012 şi 2016, a revenit la torinezi în această vară după şase ani petrecuţi la Manchester United.

Echipa antrenată de Massimiliano Allegri a învins sâmbătă clubul mexican Chivas de Guadalajara (2-0) la revenirea sub culorile torineze a mijlocaşului francez, care a disputat prima repriză.

Citește și - Barcelona vrea să îl aducă pe Messi înapoi pe Camp Nou. Ce plan are formația catalană, afundată în datorii

FC Barcelona visează la o revenire a starului argentinian Lionel Messi pe Camp Nou în vara anului viitor, când îi expiră contractul cu campioana Franţei, Paris Saint-Germain, informează presa catalană.

Potrivit cotidianului Sport din Barcelona, antrenorul Xavi Hernandez a solicitat conducerii clubului spaniol să încerce să-l recruteze pe Messi în 2023, considerând că septuplul câştigător al Balonului de aur are încă multe de oferit pe plan fotbalistic, chiar dacă va avea 36 de ani la momentul respectiv.



Sâmbătă, preşedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat postului de televiziune ESPN că are "o datorie" faţă de Messi, după ce argentinianul a spus adio cu ochii în lacrimi echipei catalane, în august 2021. El a fost nevoit să plece de pe Camp Nou din cauza problemelor financiare ale clubului "blaugrana", care nu a mai putut onora contractul jucătorului argentinian, la momentul respectiv.



Messi a semnat atunci un acord pe două sezoane cu PSG, valabil până în 2023, însă prestaţiile sale în tricoul parizienilor nu s-au ridicat la nivelul evoluţiilor strălucitoare sub culorile Barcelonei.



Lionel Messi, care deţine şi cetăţenia spaniolă, s-a despărţit după mai bine de două decenii de FC Barcelona, club la care a sosit la vârsta de 13 ani şi alături de care a cucerit 35 de trofee pe parcursul carierei sale. El a înscris în total 672 de goluri în 778 de meciuri disputate în toate competiţiile pentru echipa catalană. Vezi știrea aici!

Citește și - FC Barcelona "este singurul club din lume care nu are bani, dar poate cumpăra orice jucător"

FC Barcelona "este singurul club din lume care nu are bani dar poate cumpăra orice jucător", a declarat antrenorul lui Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, după ce gruparea spaniolă, ce are mari datorii, l-a transferat de la bavarezi pe fotbalistul Robert Lewandowski, scrie AFP.

"Au cumpărat mulţi jucători, eu nu ştiu cum: este singurul club din lume care nu are bani dar poate cumpăra orice jucător, pentru mine asta e o nebunie", şi-a exprimat Nagelsmann uimirea într-o conferinţă de presă la Washington, unde Bayern este în turneu.



"Ei găsesc soluţii. Eu nu ştiu cum, însă da, au o echipă mai bună decât în sezonul trecut", a adăugat antrenorul de 34 de ani.



După un conflict de mai multe săptămâni între Lewandowski şi şefii lui Bayern, campioana Germaniei a acceptat în cele din urmă să-l vândă pe atacantul polonez Barcei pentru 45 de milioane de euro, plus 5 milioane de euro bonusuri. Lewandowski mai avea un an de contract cu Bayern, pentru care marca mai mult de 50 de goluri pe sezon.



"A fost o afacere bună pentru Bayern. E greu, a dat multe goluri şi a fost una din marile vedete ale lui Bayern, însă ar fi plecat oricum, dacă nu în acest sezon, în cel următor, aşa că am fi avut provocarea un an mai târziu, iar de aceea acordul nu e atât de rău pentru Bayern", a spus Nagelsmann.



Înainte de "Lewi", Barca a fost foarte activ în actualul mercato, întărindu-se cu extrema braziliană Raphinha, pentru care a plătit 60 de milioane de euro, cu fundaşul danez Andreas Christensen şi mijlocaşul ivorian Franck Kessie, liberi de contract. De asemenea, clubul i-a prelungit înţelegerea extremei franceze Ousmane Dembele, care va avea un salariu mai mic, potrivit presei spaniole.



Nu este prima dată când oficialii clubului din Munchen, care se mândresc cu menţinerea unor finanţe sănătoase în ciuda impactului pandemiei de Covid, au criticat clubul catalan.



La sfârşitul lunii iunie, când Barca era deja interesată de Lewandowski, fostul preşedinte Uli Hoeness a fost sarcastic: "Se pare că sunt artişti ai finanţelor, care, în ciuda datoriilor grele, că găsesc mereu o bancă care să le dea bani pentru a face astfel de oferte". Vezi știrea aici!

