Ezra Miller, actorul care îl joacă pe The Flash în Liga Dreptăţii, a recunoscut că are probleme de sănătate mintală

"După ce am trecut recent printr-o perioadă de criză intensă, înţeleg acum că sufăr de probleme complexe de sănătate mintală şi am început un tratament", a precizat actorul într-un comunicat transmis AFP de către reprezentanţii săi.



Ezra Miller, în vârstă de 29 de ani, care l-a interpretat deja pe "Flash" în mai multe blockbustere, precum "Justice League", a fost acuzat de furt la începutul lunii august în Vermont şi de tulburarea ordinii publice după două arestări în Hawaii.



Aceste incidente - alături de acuzaţii privind o confruntare fizică cu o femeie în Islanda, care nu s-a soldat cu o plângere - au ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul filmului "The Flash" şi al carierei actorului.



"Vreau să prezint scuze tuturor celor cărora le-aş fi putut provoca îngrijorare şi supărare prin comportamentul meu din trecut", se adaugă în comunicatul actorului, care dă totodată asigurări că "va depune munca necesară pentru a reveni la o perioadă sănătoasă, sigură şi productivă a vieţii (sale)".



În pofida acestor controverse, Warner Bros. şi-a confirmat recent intenţia de a lansa "The Flash", programat pentru vara viitoare.



Filmările pentru această peliculă, al cărei buget este estimat la 200 de milioane de dolari, au fost deja finalizate.



Ezra Miller s-a bucurat de un succes timpuriu cu rolurile sale în drame de succes precum "Afterschool", "We Need to Talk About Kevin" şi "The Perks of Being a Wallflower".



Actorul, care se identifică ca non-binar, l-a interpretat apoi pe super-eroul Flash în mai multe filme din universul DC Comics în 2016 şi 2017, scrie Agerpres.

Miller, arestat în Hawaii

Cel mai recent, Miller a fost arestat la 1:30 am, pe 19 aprilie, pentru că ar fi aruncat un scaun într-o femeie, lovindu-o în cap.

Răspunzând la un apel la o reședință privată din Pāhoa, polițiștii au raportat că Miller „a devenit furios după ce i s-a cerut să plece”, aruncând un scaun înspre o femeie de 26 de ani care a rămas cu o tăietură pe frunte în urma incidentului.

Renumit pentru performanțele sale în filmele cu supereroi DC, precum și în filmul „We Need to Talk About Kevin” al lui Lynne Ramsay, precum și din drama „The Perks of Being a Wallflower”, Miller a devenit un star al culturii pop contemporane.

Decizie neaşteptată a Warner Bros: Lansarea filmului "Batgirl", anulată. Producţia era aproape încheiată

Regizorii filmului „Batgirl” s-au declarat „şocaţi” de decizia Warner Bros. Discovery de a nu lansa acest film cu supereroi aproape finalizat, care a dispus de un buget de producţie de 90 de milioane de dolari.

Warner Bros. Discovery a decis să oprească lungmetrajul, care a fost deja filmat şi care nu va fi lansat nici în cinematografe, nici pe platforma de streaming HBO Max. Filmul are la bază un personaj din universul benzilor desenate DC Comics, Barbara Gordon, supranumită "Batgirl" şi interpretată de actriţa Leslie Grace. "Suntem întristaţi şi şocaţi de această veste. Încă nu ne vine să credem", au declarat Adil El Arbi şi Bilall Fallah pe Instagram, citați de Agerpres. "În calitate de regizori, este esenţial ca munca noastră să fie arătată publicului şi, chiar dacă filmul era departe de a fi complet, ne-am fi dorit ca fanii din întreaga lume să îl poată vedea şi înţelege", au adăugat cei doi belgieni.

