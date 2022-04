Evaluare teatrul Metropolis. Bendeac dă DECISIVA: Vreau să văd înregistrarea! E dreptul meu

"În atenția domnului Primar General Nicușor Dan.

Domnule Primar,

Înainte de orice, salut (fără nicio urmă de ironie) inițiativa de a evalua teatrele din București. De altfel, consider că evaluarea instituțiilor de cultură ar fi necesară la nivel național. Sub umbrela unor instituții de cultură, o groază de nemernici, profitori, mediocri, arivişti au sifonat sume uriașe de bani din bugetul de stat. Asta mă revoltă. Mă revoltă din perspectiva unui individ care, fiind angajat ca bugetar, a donat statului o sumă mai mare decât totalul salariilor sale din ultimii 15 ani (de când sunt angajat). Nu spun asta ca să mă laud ci ca să-mi înțelegeți poziția.

Sunt teatre în București și în țară care performează. Sunt teatre unde se freacă mentă. Și teatre care ar trebui desființate și reînființate sub alte auspicii. Banii nu au fost furați sau împărțiți discreționar doar prin intermediul activităților de zi cu zi. Dar și prin tot felul de mecanisme (de exemplu festivaluri, colocvii, evenimente complet neinteresante) unde au existat cazuri grave. Dau exemplul (dar lista este enormă) unei actrițe care a fost pusă în situația de a semna un contract de 2000 de euro pentru o reprezentație în cadrul unui festival și a primit suma de 150 de euro.

Culmea, cultura (în speță teatrele, căci acesta este subiectul) este subfinanţată! E nevoie de mai mulți bani! Dar acești bani trebuie gestionați onest, cu cap, cu rezultate vizibile. Nu vreau să-mi pun breasla în cap. Dar este anul 2022, o eră tehnologizată. În pandemie, când activitatea pe scenă era imposibilă, clipurile postate de multe teatre din țară (și București) aveau câte 40-50 (!!!) de vizualizări. Teatre cu peste 100 de angajați. Putem concluziona că nici ei nu se uitau toți la ceea ce postau", a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

CITEŞTE ŞI PMB, precizări despre Teatrul Metropolis

"Publicaţi înregistrarea evaluării lui George Ivaşcu. M-a şocat ce am citit"

Repet! Sunt teatre unde se performează! Și în București! Că sistemul este complet depășit… Da, e perfect adevărat! Sunt pline teatrele de actori care joacă o dată pe lună (sau mai rar) și primesc salariu în timp ce artiștii independenți joacă pe unde apucă. Asta în timp ce angajările sunt blocate de multă vreme. Sunt o groază de posturi acoperite de oameni complet depășiți de timpurile în care trăiesc, niște mediocri care, în mod normal, în sistemul privat nu ar rezista nici 3 ore. Am să fac o postare mai amplă foarte curând. Probabil că va zgudui un pic această breaslă. Momentan, am o singură rugăminte! Vă rog să publicați înregistrarea evaluării domnului George Ivașcu. Pe mine, personal, m-a șocat ceea ce am citit vizavi de lucrul acesta. Nu vă ascund faptul că mi-e foarte greu să mă obiectivez. Domnul Ivașcu a făcut meditații cu mine când eram adolescent, m-a pregătit pentru admiterea la Facultatea de Teatru și a refuzat să primească orice remunerație pentru asta! Normal că sunt subiectiv. .

Ce mă frapează este faptul că, dintre toate teatrele din capitală, sunt vreo trei-patru unde lucrurile au avut un sens. Și Metropolis făcea parte din această categorie! Înainte de pandemie, acolo erau spectacole de mare succes. Unele se jucau de 3 (!!!) ori pe zi. Inimaginabil pentru alte teatre unde, să mă ierte Dumnezeu… Metropolis (mare păcat că e singurul de proiect, așa ar trebui să fie 70% dintre ele) a reprezentat o casă pentru mulți tineri actori sau regizori care nu aveau nicio șansă în celelalte teatre. S-au întâlnit pe scena aia artiști din toate generațiile. S-au lansat multe talente absolut remarcabile. În plus, a fost o șansă ca acești oameni extrem de valoroși să aibă un venit", a mai scris actorul.

"Dacă omul a fost dispus să fie filmat, de ce nu publicaţi înregistrarea"

"Eu nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Dar vreau să știu. Vreau să văd acea înregistrare. E dreptul meu/nostru. Dacă omul acesta a fost dispus să fie filmat în timp ce este evaluat (ceea ce mi se pare o dovadă de înaltă asumare), de ce nu publicați înregistrarea? Am înțeles că s-a transmis în direct. Nu toată lumea a știut asta și nu toată lumea a fost liberă în acele două ore.

Dacă domnul Ivașcu se face vinovat de ceva, apoi să se întâmple ce trebuie să se întâmple. Dar mi-aș dori să văd cu ochii mei evaluarea dumnealui (repet SINGURA evaluare care a fost filmată și tot respectul meu pentru această atitudine) și să mă conving că dom’ profesor (care s-a luptat acum 15 ani să fie înființat acest teatru PERFORMANT la nivel de creații artistice și pe care îl conduce de atunci până azi) merită să aibă o notă mai mică decât unii care au nenorocit niște branduri uriașe! (O să dau nume în curând). Aștept, deci, cu interes, înregistrarea! Respectele mele.

PS - Nu fac parte din categoria celor care au ceva cu dumneavoastră. Eu nu v-am “înjurat” pentru problemele cu apă caldă. Nu poți rezolva într-un an sau doi o asemenea chestiune. Am menționat asta că să înțelegeți că sunt complet pozitiv și neinteresat", a concluztonat Mihai Bendeac.

CITEŞTE ŞI Evaluarea LIVE a managerului Teatrului Metropolis s-a întors împotriva Primăriei. Lia Bugnar: E doar începutul

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News