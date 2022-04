Evaluarea LIVE a managerului Teatrului Metropolis s-a întors împotriva Primăriei. Lia Bugnar: E doar începutul

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că între 6 şi 12 aprilie au loc evaluări ale directorilor instituţiilor culturale din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti.

„Evaluările încep azi cu managerii Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, Teatrului de Comedie, Teatrului Ţăndărică şi Teatrului Metropolis. Am propus ca evaluările să fie online, pentru transparenţă, dar nu toţi managerii au acceptat”, a scris primarul Capitalei, pe Facebook.

Oana Pellea: Mă întreb unde sunt actorii tineri

Singura evaluare online a fost, însă, cea de la Teatrul Metropolis. Iar actorii l-au şi lăudat pe managerul George Ivaşcu pentru modul în care s-a prezentat.

"Am văzut live evaluarea domnului George Ivașcu, în calitatea sa de manager al Teatrul Metropolis. Felicitări, George Ivașcu, pentru discurs si pentru profesionalism! Mulţumiri adresate PMB pentru transparență. Sper ca rezultatul evaluării să fie la nivelul prestației domnului Ivașcu.

Pentru cei care vor vrea să vizioneze şedința de evaluare, pentru a-şi forma o opinie personală, sunt convinsă că PMB va pune la dispoziţia publicului înregistrarea şedinţei.

Update… mă mir …postarea mea are o ora deja… mă întreb unde sunt toţi actorii tineri care chiar au fost susținuţi de către Teatrul Metropolis si de către George Ivascu…? Unde sunt? Măcar sa fie curioși despre cum s-a desfășurat evaluarea, ce fel de prestație a avut George… de cum a pus colaboratorii independenți pe primul plan… nu vorbesc despre recunoştinţă… asta e ceva dispărut demult… dar barem interes. Păcat…pentru ei. Pentru George Ivascu aplauze", a scris Oana Pellea pe Facebook.

"Și eu îl felicit pe George Ivascu pentru prestația impecabilă și sper într-o evaluare profesionista. Teatrul Metropolis – important!", a scris regizorul Victor Ioan Frunză.

Lia Bugnar: O directoare din Primărie a explicat că teatrul are datorii pentru că i s-au dat mai puţini bani decât trebuia Primăria să dea

"Tocmai am privit live evaluarea anuală a activităţii manageriale de la Teatrul Metropolis. Datorită întrebărilor absolut concrete ale lui Puiu Şerban în legătură cu deja celebra datorie a Metropolisului faţă de colaboratori, datorie care pune teatrul în situaţia de a-şi suspenda activitatea, uite cum a venit o doamnă care se ocupă cu banii la primărie acolo (directoarea direcţiei buget din primărie) şi a zis că da, teatrul are această datorie (un milion o sută de mii), pentru că da, lună de lună i s-au dat mult mai puţini bani decât trebuia primăria să dea. Asta e lămurită, da? După care tot Puiu Şerban i-a reproşat directorului George Ivaşcu că la Metropolis au montat doar două nume, dintre care unul nici măcar nu a terminat regie. Bănuiesc că se referea la mine, alături de domnul Victor Ioan Frunză.

În afară de faptul că mă onorează să fiu pusă în aceeaşi frază cu marele artist Frunză, vreau totuşi să spun că, din 2007 până acum, am montat 4 spectacole mari şi late la Metropolis, dintre care se mai joaca unul singur de anişori buni, din lipsă de buget ca actorii să fie plătiţi. Respectiv: “Jocul de-a adevărul” chiar când s-a deschis teatrul (în 2007), “Peretele” în 2014 (sapte ani mai tarziu), “10 pentru NY” în 2017, “Melcul” in 2018. Sunt 4 premiere în 15 ani. Mă îndoiesc că repertoriul Metropolis a stat în astea 4 premiere ale mele.

În repertoriul “Metropolis” mai există de ani buni “7 dintr-o lovitura” şi “Două liniuţe”, spectacole pe care Metropolis le-a preluat gata făcute, fără să-mi plătească drepturi de autor, scriitură sau regie şi care nici măcar decor nu au. Spectacole care au distribuţii cu câte doi, chiar 3 actori pe rol, aproape toţi independenţi iniţial. Între timp, un număr mic dintre ei au reuşit să se angajeze în teatre de stat. Înşir aici actorii independenţi din aceste două distribuţii: Maria Obretin, Irina Antonie, Radu Romaniuc, Alexandru Nedelcu, Andrada Corlat, Alexandru Nagy, Mihaela Velicu, George Rotaru, eu însămi. Eu joc doar atunci când celelalte variante de distribuţie nu sunt posibile, nefiind o mare admiratoare a actriţei care sunt.

Nume de artisşi care au montat la Metropolis de-a lungul timpului, nume care-mi trec prin cap la repezeală: Chris Simion, Radu Iacoban, Gelu Colceag, Florin Piersic Junior, Mike Davis, Laszlo Bocsardi, Alexandru Tocilescu, Emanuel Parvu, Claudiu Goga, Mimi Brănescu, Horaţiu Mălăele, Sanda Manu, Dan Tudor, Alexandru Mihail şi care-or mai fi, zic la viteză.

Am făcut aceste precizări pentru că mi se pare ridicol nivelul la care totuşi s-a coborât dialogul în această evaluare a activităţii manageriale pe anul 2021. Era vorba de a analiza activitatea managerială pe 2021. Eu n-am mai montat nimic în Metropolis din 2018, şi aşa cum am zis, am montat 4 spectacole în 15 ani. Nu este treaba comisiei de evaluare să discute repertoriul teatrului. Pentru că totuşi a făcut-o, am să spun că domnul Victor Ioan Frunză este un regizor excepţional şi spectacolele sub direcţia dumnealui de scenă sunt un câştig pentru orice teatru din ţara asta, o demonstrează şi nominalizările, şi premiile, şi mai ales magia prin care se cumpără biletele la câteva minute după ce sunt puse în vânzare, la oricare dintre spectacolele dumnealui. Sp chestionezi existenţa în repertoriul Metropolis a spectacolelor dumnealui este echivalent cu a chestiona existenţa spectacolelor lui Silviu Purcărete la Sibiu, ale lui Radu Afrim la TNB, ale lui Andrei Şerban la Bulandra.

Sunt artişti imenşi şi spectatorii sunt privilegiaţi să aibă acces la arta lor. N-am să-mi pledez aici propria legitimitate de a monta 4 spectacole în 15 ani la Metropolis. Sunt un dramaturg contemporan la ale cărui spectacole spectatorii umplu sălile, fie la Metropolis, fie la Green Hours, fie la spectacole cu bilete scumpe şi sala închiriată la TNB. Mi-am câştigat în ani buni dreptul de a exista în faţa spectatorilor din oraşu’ asta, fie ei coborâtori la Green sau urcători la Metropolis.

Fac toate aceste precizări nu pentru a “mă dezvinovăţi” ci pentru că aş vrea totuşi să echilibrez afirmaţiile pe care domnul Puiu Şerban le-a făcut într-un context oficial, public şi unde, iertată-mi fie remarca, nu de-aia era plătit. Era plătit ca să evalueze activitatea managerială a teatrului pe anul 2021. Poate că Anca Sigartău, colega mea pe care o apreciez si care, iată, este în această comisie de evaluare anuală, o să-i explice de ce atunci când era directoare la teatrul din Bacau şi a organizat poate cel mai nebun şi curajos festival pe care l-am văzut făcut de pe un an pe altul, de ce m-a invitat cu 6 spectacole în festival. Că nici atunci nu eram regizoare şi festivalul se făcea din bani publici. Poate că acelaşi resort care a făcut-o să mă invite acolo cu atâtea spectacole l-a făcut şi pe directorul de la Teatrul Metropolis să mă invite să montez 4 spectacole în 15 ani", a scris Lia Bugnar pe Facebook.

”Primăria NU a respectat bugetul aprobat”

"De câteva zile, de când am scris pe pagina mea de Facebook ca un important teatru din oraşul nostru nu va mai putea să-şi susţină activitatea, pentru că primăria NU a respectat bugetul aprobat de Consiliul General al Muncipiului, ca prin minune, presa a fost invadată de articole care “demască” marile sume cu care mă aleg eu de pe urma colaborării cu teatrul Metropolis. Pun această postare ca să ştiţi că sunt lucruri aruncate anapoda în spaţiul public.

Banii pe care eu îi primesc dacă joc la Metropolis în vreun spectacol sunt 500 de lei pe reprezentaţie. Şi, pe cât posibil, evit să joc, pentru că am actriţe mai bune ca mine distribuite pe aceleaşi roluri. Eu joc doar atunci când, din nepotriviri de agendă ale celorlalte actriţe, nu are cine altcineva s-o facă. Deci nu, nu din interese materiale strig în gura mare că primarul pe care m-am dat atâta peste cap să-l văd în capu’ trebii închide teatre. Nu din acest motiv. Ci pentru că închiderea Teatrului Metropolis este doar începutul. În caz că nu ne aruncă Putin bomba-n cap şi se rezolvă toate de la sine, vom asista la eutanasia culturii în acest oraş. Poate până la urma au dreptate aceia care zic “bine vă face, voi l-aţi votat!”. Poate că bine ne face. Şi nu poate, ci sigur e vina mea, dramaturgu’ lu’ peşte prăjit, că nu m-am întrebat niciodată de ce un om care şi-a făcut campania în curte la Green Hours n-a coborât niciodată amărâtele-alea de trepte să vadă măcar un spectacol.

P.S. Până una alta, directorul de la Metropolis este singurul care a acceptat să se transmită live evaluarea. Eu mă aşezasem să mă uit la toţi. Ciu-ciu.“, a completat Lia Bugnar.

