După ce analistul Cozmin Guşă a dezvăluit la DC NEWS că preşedinţii partidului AUR ar fi, de fapt, fraţii Lulea, proprietarii unor firme de construcţii din zona Bucureşti-Ilfov, Claudiu Târziu, co-preşedinte AUR, a explicat că aceştia ar fi de fapt cei care au înfiinţat partidul, dar şi cei care au semnat actele de candidatură la alegerile parlamentare, pentru că instanţa nu ar fi dat încă motivarea în aprobarea deciziei de numire în funcţia de copreşedinţi ai lui George Simion şi Claudiu Târziu.

Finanţări din umbră la AUR?

Noile dezvăluiri atrag, însă, atenţia asupra transparenţei celor de la AUR şi a noii politici pe care aceştia o clamează. Astfel, liderii AUR putea să iasă în faţă mult mai devreme pentru a menţiona care este poziţia în partid a fraţilor Lulea, mai ales în contextul legii de finanţare a partidelor, despre care George Simion a spus că ar vrea să fie desfiinţată.

"Suntem singurii care spunem transparent de unde ne finanțăm campania! Și singurii care spunem NU finanțării partidelor de la buget", declara George Simion în noiembrie 2020.

Cu toate astea, tocmai transparenţa pare să fi lipsit.

Legea de finanţare a partidelor, introdusă în 2006 şi modificată în 2016, are rolul de a exclude dependenţa partidelor de grupuri de interese, de oameni de afaceri, de sponsorizări. Iar singurele partide care nu o vor sunt USR şi AUR. Însă legea este esenţială pentru mecanismul democratic. Să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă poliţia nu ar mai fi plătită din bugetul de stat, ci din bani atraşi din surse alternative, cum ar fi persoane cu diverse interese. Legea finanţării partidelor exclude, în primul rând, finanţările din umbră ale formaţiunilor politice parlamentare.

E posibil ca în cazul USR şi AUR să se fi întâlnit la mijloc declaraţiile populiste, însă ultimele declaraţii făcute de Diana Şoşoacă arată posibilitatea ca AUR să fie susţinut din umbră. Senatoarea, recent exclusă din grupul parlamentar AUR, a afirmat că tuturor parlamentarilor li se cereau bani, aproximativ jumătate din suma forfetară, dar şi 2000 de lei pe lună sub formă de donaţii.

„În partid este în acest moment un scandal imens, cei din conducerea AUR cer jumătate din cei 28.000 de lei dați pentru cheltuielile senatorului. Eu nu am dat bani. De aici au pornit și cele mai multe probleme, pentru că am refuzat categoric să dau din acei bani cu care trebuie să întrețin un cabinet, să plătesc consilierii, să cumpăr materiale de birotică”, a precizat Diana Şoşoacă.

Ea subliniază că toți parlamentarii AUR din provincie sunt obligaţi să locuiască la hotelul fraţilor Lulea.

„Toți membrii AUR care erau din provincie erau obligați să locuiască la hotelul domnului Lulea, actual președinte AUR în acte. La acest moment în actele partidului nu apar în conducere nici George Simion, nici Claudiu Târziu, ci domnul Marius Lulea, un domn cu foarte multe afaceri imobiliare, inclusiv acel hotel îi aparține”, a declarat Diana Iovanovici Șoșoacă pentru Europa Liberă.

Replică din AUR. Dan Tănasă: "E o minciună. Nu ne-a obligat nimeni"

"Eu constat cu stupefacţie că am fost tâmpit când am crezut că doamna Şoşoacă este de bună credinţă. Chiar am crezut că a intrat în Parlament pentru a schimba lucrurile în bine. Constat că dânsa s-a apucat să se certe cu noi. Dacă era mânată de cele mai bune intenţii, cred că putea să rămână în AUR încă vreo 6 luni, să ne explice că ce facem nu e bine, şi dacă nu eram pe placul dânsei, părăsea formaţiunea.

Acuzaţiile sunt ridicole. Nu ne-a obligat nimeni să stăm la niciun hotel, nu ne-a obligat nimeni să dăm bani. Tot ce se decide în partid şi în grupurile parlamentare se decide împreună. O singură persoană nu a fost de acord cu ce am stabilit. Spre exemplu, afirmaţia asta că am fost obligaţi să stăm la un hotel care aparţine dlui Lulea este o minciună. O parte dintre parlamentarii noştri stau acolo, dar ca să stea împreună, să se cunoască mai bine. Mie nu mi-a solicitat nimeni să mă cazez la vreun hotel. E o minciună a doamnei Şoşoacă. Am convenit cu toţi parlamentarii ca din suma forfetară, un anumit procent va fi donat de către parlamentarii AUR, dar asta nu a fost o decizie impusă de conducerea partidului", a declarat Dan Tănasă, deputat AUR, la Antena 3.

Întrebările la care conducerea AUR nu a răspuns

Am cerut să ştim de ce membrii AUR stau la hotelul fraţilor Lulea, cât adevăr este în declaraţiile Dianei Şoşoacă cu privire la bani, dar şi dacă fraţii Lulea au finanţat în vreun fel partidul AUR. De asemenea, l-am întrebat pe George Simion dacă mai susţine desfiinţarea legii finanţării partidelor, dar şi cum comentează faptul că, prin eliminarea legii, partidele ar depinde iarăşi de banii unor oameni de afaceri sau ale unor grupuri de interese.

George Simion, co-preşedinte AUR, a oferit un răspuns scurt prin SMS, afirmând despre declaraţiile Dianei Şoşoacă că "nu există aceste lucruri, sunt nişte invenţii care se pot vedea clar la o sumară documentare. Nu pot comenta nişte aberaţii".

În legătură cu celelalte întrebări, George Simion a transmis, exclusiv pentru DC NEWS, că "facem în viitor un material amplu legat de finanţare şi poziţiile noastre".