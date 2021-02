Fraţii Lulea şi Cosmin Iosif, fondatorii AUR. Claudiu Târziu explică de ce au mers pe această variantă: RECORD!

”George Simion și Claudiu Târziu nu sunt președinții AUR, ci doi frați care sunt constructori și care au operațiuni în Transnistria și în Tunari. Lulea, Dulea, ceva în genul acesta îi cheamă. (...) Ninel Peia, de exemplu, în calitate de președinte la Neamul Românesc, nu a semnat nimic cu George Simion. Niciodată. A semnat cu acest constructor Lulea, să zicem, deocamdată cu L, care este șeful lui Geoerge Simion, îl finanțează”, a spus, vineri, Cozmin Gușă la DCNewsTV.

Claudiu Târziu, reacţie pentru DC NEWS. Cine sunt fraţii Lulea

"Nu este adevărat. Partidul a fost fondat de nişte oameni cu mai puţină vizibilitate, pentru că ne aşteptam ca în momentul în care noi, eu şi George, am fi depus actele pentru el, să fi întâmpinat dificultăţi la înregistrare. Atunci s-a decis să fie înfiinţat de nişte prieteni de-ai noştri. Sunt trei. Fraţii Lulea şi Cosmin Iosif. Ei nu aveau aşa mare expunere şi, ca dovadă, partidul a fost înregistrat într-o lună, timp record. În august s-au depus actele, în septembrie era oficial.

Ulterior, noi am lansat partidul în decembrie, pentru că am vrut să adunăm sub cupola lui mai multe forţe patriotice şi creştine, am purtat discuţii cu o grămadă de grupuri din zona spectrului civico-politic şi, când am ajuns la o formulă satisfăcătoare, am lansat partidul la Alba Iulia, pe 1 decembrie 2019", a declarat Claudiu Târziu pentru DC NEWS.

Actele de candidatură la parlamentare, semnate de Marius Lulea

"Pe 24 ianuarie 2020, la Iaşi, am făcut primul Congres, în care am modificat statutul, şi am ales prima conducere oficială. Atunci, partidul avea doar trei fondatori şi atât. Am ales prima conducere şi a durat aproape un an de zile să intrăm în posesia deciziei instanţei de înregistrare a modificărilor. Ea s-a dat în septembrie 2020, dar până nu este comunicată, nu devine operaţională. De aceea, actele noastre de candidatură au fost semnate, ca preşedinte fondator, de Marius Lulea. Însă, la momentul ăsta, decizia instanţei este înregistrată şi la Registrul Partidelor Politice de la Tribunalul Bucureşti, noi suntem preşedinţi cu drepturi depline.

Nimeni nu a contestat preşedinţia noastră în vreun moment, din 24 ianuarie 2020. Am făcut Congresul după toate regulile, cu proces verbal, cu număr de voturi, cu vot exprimat secret, tot ce trebuie. Alături de noi, au fost aleşi şi alţi membri ai Biroului Naţional de Conducere, din care fac parte şi cei trei fondatori. Dl Marius Lulea este vicepreşedinte AUR şi preşedintele Organizaţiei Oamenilor de Afaceri", a mai spus copreşedintele AUR.