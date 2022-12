De ce ambasadoarea Austriei nu a participat la întâlnirea cu Iohannis

Ambasadoarea Austriei la București nu a venit la evenimentul organizat de Klaus Iohannis cu ambasadorii la București ai statelor membre Uniunii Europene.

Evenimentul acesta era programat cu câteva luni înainte și are loc anual. De obicei, are loc la final de an.

Adjunctul șefului de misiune al Ambasadei Austriei la București a transmis că Adelheid Folie, ambasadoarea Austriei, nu a participat la eveniment. Motivul? Este în vacanță. Întrebat unde se află în concediu, acesta a spus că e în Austria.

De asemenea, oficialul ambasadei Austriei la București nu a vrut să comenteze decizia Austriei privind România legată de Schengen, conform DefenseRomania.

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a respins pe data de 8 decembrie aderarea Bulgariei şi României la spaţiul Schengen, două voturi fiind împotrivă, în condiţiile în care era nevoie de unanimitate.

Klaus Iohannis a anunţat că, înaintea Consiliului European, ar urma să prezinte două-trei acţiuni pe care intenţionează să le iniţieze, astfel încât România să înregistreze progrese în vederea aderării la Spaţiul Schengen.



„Este evident că trebuie continuat pe toate căile posibile pentru a găsi o soluţie - diplomatică, evident - la această problemă. Care sunt concret paşii pe care îi vom întreprinde, vom discuta pe parcurs. Astăzi nu o să vă dau nimic concret, dar miercuri probabil că o să vă prezint două-trei acţiuni pe care le voi iniţia pentru a putea progresa pe acest dosar Schengen", a spus Klaus Iohannis, marți după-amiază.

