Extinderea Spațiului Schengen nu a avut loc pentru România și Bulgaria. „În politică, ca și în viață, singura justificare a trădării este să ai succes. Adică, dacă tot îi trădăm pe bulgari, să avem succes măcar. (...) Noi ne-am arătat că suntem gata să-i trădăm pe bulgari și nu am obținut prețul trădării, adică să ne primească pe noi în Schengen, pentru că nu se putea tehnic. Cineva trebuia să explice tehnic că nu merge chestia asta, nu încercați pentru că nu iese. Probabil că data viitoare când bulgarii vor avea ocazia, o să ne-o plătească”, a spus Victor Ponta, marți, în cadrul unui interviu acordat DCNews și DCNewsTV.

Discuția s-a îndreptat ulterior spre un „mini-Schengen” în Bulgaria și România. „Eu am propus acest mini-Schengen și am pregătit documentele în 2014. Dacă mai țineți minte, a fost o întâlnire la Craiova, eu am ales Craiova, acolo s-a făcut pacea între România și Bulgaria. La întâlnire a venit și președintele Serbiei. Am spus haideți să facem un mini-Schengen între aceste trei țări, până când ne vor primi în Schengen. Evident că se poate și evident că este funcțional”, a subliniat Victor Ponta.

„Dar pentru asta îți trebuie un pic de viziune”, a adăugat Victor Ponta.

„Eram, totuși, o grupare din trei țări. Grecia era mare susținător”, a mai zis Victor Ponta.

„Am zis că facem grupul de la Craiova: România, Bulgaria, Serbia, cu sponsor principal Grecia, care e ruptă teritorial de restul Schengen-ului. Pornisem. Cred că ultima întâlnire a fost pe vremea doamnei Dăncilă, de atunci s-a terminat”, a spus Victor Ponta, având și o concluzie: „Politica noastră externă este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire.”

Victor Ponta, interviul momentului la DC News

Chiar dacă bulgarii aveau îndoieli cu privire șansele țării lor de a intra în Schengen, votul negativ dat de Austria și Olanda a produs mare supărare la Sofia. Președintele a zis că securizarea frontierelor externe ale UE este imposibilă fără admiterea Bulgariei în Spațiul Schengen, în timp ce cetățenii sunt de părere că Bulgaria este privită ca o țară de mâna a doua.

Amintim că preşedintele Klaus Iohannis a spus că este „supărat şi dezamăgit”, în contextul în care România nu a obţinut toate voturile în vederea aderării la Spaţiul Schengen. Președintele a zis că este hotărât să ducă lucrurile „mai departe”. „România este foarte activă în combaterea migraţiei ilegale. De aceea, nici românii nu au înţeles de unde până unde acest refuz. Şi oamenii sunt supăraţi, mulţi sunt de-a dreptul revoltaţi şi pot să îi înţeleg. Dar în politică nu contează dacă eşti supărat sau frustrat sau bucuros. În politică noi suntem aleşi pentru a rezolva problemele comunităţii, problemele naţiunii şi asta voi face eu în continuare. Acest vot, chiar dacă m-a supărat şi m-a dezamăgit, nu mă face să dau înapoi şi personal voi rămâne foarte conectat la fenomen şi sunt hotărât să duc lucrurile mai departe până când România devine membră a spaţiului Schengen”, a spus Klaus Iohannis, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni, la finalul întrevederii avute cu preşedintele Confederaţiei Elveţiene.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News