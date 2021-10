"Dacian Cioloş, pretenţii de parcă e tătuc pe plantaţie". Ben Oni Ardelean, tranşant la adresa USR-PLUS

"Propunerile lui sunt indecente, e clar. Din punctul meu de vedere, dânsul se crede înapoi în 2016, nu ştiu dacă e o întoarcere în timp sau în absolut. Ideea este că dl Cioloş în acest moment are nişte pretenţii de parcă este tătucul pe plantaţie. Aşa e abordarea. Eu cred că în acest moment ar trebui să realizeze că s-a îmbrăţişat cu AUR. Aceasta este prima chestiune. Să vedem unde vrea să ajungă până la urmă. Eu cred că în primul rând dl Cioloş ar trebui să îşi pună cenuşă în cap şi să rezolve problema cu AUR, care este o problemă pentru ei. Această îmbrăţişare cu cei de la AUR cred că îi va costa foarte mult şi în Europa", a declarat Ben Oni Ardelean la Antena 3.

Posibile fraude la votul pentru şefia USR-PLUS?

Liberalul a atras atenţia şi asupra unor posibile fraude la votul pentru conducerea USR-PLUS. El a adus aminte de o discuţie cu mai mulţi membri USR chiar în timpul votului final pentru preşedintele USR-PLUS.

"Discutam cu foarte mulţi membri USR şi am fost surprins. Eu eram în sediul USR-ului când a fost votul final (n.r. pentru preşedinţia partidului) şi au spus că 'suntem de două ori mai mulţi userişti şi cu toate astea a ieşit Cioloş. Deşi l-am votat toţi pe Dan Barna'. Asta e o altă chestiune totuşi şi îi las pe dânşii să rezolve problema cu softul", a mai spus Ben Oni Ardelean.

Ce a spus Cioloş

"Partidul care a dat premierul şi care are pretenţia să dea premierul este PNL-ul şi noi nu am contestat asta şi atunci firesc şi normal ar fi ca ei să ne spună că vor să discutăm. Noi suntem deschiși. Eu l-am întrebat şi pe premierul Citu dacă are această intenţie să ne invite la vreo discuţie. O să vedem zilele următoare. Nu am vorbit deloc cu Florin Citu de când am fost ales preşedinte al USR PLUS, am avut nişte schimburi de mesaje, cum am avut şi cu alţi lideri şi chiar l-am întrebat într-un mesaj dacă intenţionează să organizeze o întâlnire cu noi, cu UDMR. O să văd răspunsul. A spus că o să încerce", a spus Dacian Cioloș, la TVR 1.

"Suntem dispuşi să participăm la o discuţie pentru a reforma aceasta coaliţie cu PNL şi cu UDMR, cu un premier cu care să se poată lucra, care să îşi ia angajamentul ca va conduce un guvern în interesul coaliţiei şi nu doar a partidului care l-a numit şi o discuţie mai serioasă şi mai aşezată pe un plan de reforme clar asumat cu termene", a mai spus preşedintele USR PLUS.

