Dacian Cioloș, ”fără șanse”, vrea să fie un reper. Strateg: Traiectorie politică incertă. Nu reușește să câștige nicio luptă, fuge la primul hop

Am stat de vorbă cu un strateg în PR (n.r. relaţii publice), care ne-a explicat ce probleme va avea, după această mutare, Dacian Cioloş.

"Nu cred că are şanse să mai fie văzut bine. Nu e vorba doar despre această plecare, ci ţine de context. În primul rând, ascensiunea sa în politică e neclară pentru toată lumea. Dacă ne uităm la ceilalţi lideri politici, de principiu putem vedea o anumită traiectorie. Legat de Dacian Cioloş, situaţia e neclară, incertă. Şi, evident, cu cât e mai mare neclaritatea, apar mai multe legende, fiecare îşi dă cu părerea, de unde vine, cum vine, l-a pus sau nu cineva acolo.

Dacian Cioloş a refuzat iniţial să intre în USR şi a mers spre PLUS, şi-a construit propriul partid. Un partid care nu a avut, practic, mare succes, şi pe care l-a lipit de USR. Cu ajutorul USR a reuşit să intre în Parlament. Ataşând un partid foarte mic de unul deja construit apar alte probleme ca lider politic. Cât au fost în opoziţie, Dacian Cioloş şi USR au reuşit să construiască o imagine de politicieni perfecţi, care ajunşi la putere vor îmbunătăţi imaginea României peste noapte, au setat nişte aşteptări foarte mari unui public cel puţin pretenţios, pentru că publicul USR-PLUS este unul care mai înţelege câte ceva din politică, economie, iar pe acest public nu îl poţi păcăli de multe ori. Au ajuns la guvernare, au avut abordări mai puţin ok din perspectivă politică, şi au livrat foarte puţin din ce au promis", a explicat Radu Turcescu, strateg PR, pentru DC NEWS.

"Cioloş nu pare doar că evită luptele, ci fuge la primul hop"

"Acum, e evident că ieşirea din USR a lui Dacian Cioloş şi înfiinţarea altui partid nu face altceva decât să îi construiască o imagine de om care nu reuşeşte să câştige nicio luptă. Dacă ne uităm la politicienii de seamă ai României, vom vedea că au câştigat alegerile, interne sau externe. Dacian Cioloş pare nu doar că evită luptele, ci că la primul hop fuge şi nu demonstrează sub nicio formă calităţile unui lider politic care poate să construiască un partid de opoziţie adevărat. Dacă imaginea sa putea fi mai deteriorată decât era, este.

Nu văd cum ar mai putea să revină. Dacă ne uităm la alţi politicieni cu renume mai mare decât Cioloş, exemplu Victor Ponta, Ludovic Orban, Călin Popescu Tăriceanu, partidele lor înfiinţate după ce au ieşit din partide de tradiţie au fost sortite eşecului", a mai explicat Radu Turcescu.

Ce a spus Cioloş la plecarea din USR

"Am decis să plec din USR. O spun cu părere de rău pentru că aveam mari speranțe legate de evoluția USR, mai ales după fuziune. Speram să ajungem să ne echilibrăm unii pe alții și să trecem de la un partid anti-sistem, oarecum radicalizat, la un partid al construcției pentru oameni, al empatiei și maturității politice. Nu a fost să fie așa și îmi asum și eu acest eșec al fuziunii. Dar cert este că eu nu am intrat în politică ca să mă ocup de scandaluri interne și nici să asist la bullying în partid. Nu am intrat pentru a mă ralia la interese tribale și a lovi în cei din jur care nu sunt din tribul potrivit. Eu cred că energia oamenilor politici trebuie sa fie dedicată construcției. Nu poți construi temelia unui partid solid cu ranga și cu teama pierderii controlului. M-am săturat de scandaluri și de neîncredere. Vă spun cu părere de rău, că, la 3 ani de mandat ca europarlamentar, pe cât de departe a ajuns această delegație în Parlamentul European, pe atât de departe suntem acasă în România de principiile pe care le susținem la nivel european.Atunci când am plecat la drum împreună, am primit un mandat și o responsabilitate uriașă – oamenii și-au pus speranța în noi pentru a moderniza și reforma România", a transmis Dacian Cioloş. VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News