Ciutacu a izbucnit după ce Alexandru Arșinel a murit: Băi, nu vă e scârbă de voi, creaturilor bizare?

„Sunteți mulțumiți, reziștilor? Creaturilor bizare și fără suflet! V-a încurcat în timpul vieții și acum îl jeliți în timpul morții. E absolut vomitiv ceea ce se întâmplă, doamnelor și domnilor. Cei care l-au împins cu un picior în groapă pe marele actor, pentru că îi încurca, acum bocesc cu lacrimi de sânge pe rețelele de socializare și eventual își pun poze cu el.

M-am uitat pe rețelele de socializare. Este un doliu grețos. Îl plâng cu precădere ăia care l-au înjurat că s-a băgat în față la transplantul de rinichi, ăia care îl înjurau că nu se mai dă dus de la teatru, ăia care îl înjurau că primește indemnizația de revoluționar și indemnizația de merit de la Ministerul Culturii. Băi, nu vă e scârbă de voi, creaturilor bizare?”, a declarat Victor Ciutacu, la România TV.

VEZI ȘI: Cel mai mare scandal în care a fost implicat Arșinel: Ce să zic? Că rinichii mei mai funcționau doar 7%? În cel mai scurt timp puteam să fac insuficiență renală și să vă dau interviu pe lumea cealaltă

În anul 2013, pe când avea 70 de ani, actorul Alexandru Arșinel a primit o nouă șansă la viață printr-o operație de transplant de rinichi. La un deceniu de la acel moment, Alexandru Arșinel a murit.

La acel moment, au pornit atacurile la adresa actorului în sensul în care unii considerau că a stat prea puțin pe lista de așteptare pentru găsirea unui rinichi. Întrebat despre acest subiect, Alexandru Arșinel a explicat, la DC News, în 2018, cum au stat lucrurile.

"O colegă de meserie care mă simpatizează mi-a spus: de ce nu ai ieșit să spui la TV că ești bolnav? Nu este în firea mea să fac așa ceva. Ce să fac? Să vin și să plâng că am avut cinci operații de coloană? Că la 26 de ani am avut prima colică renală și am avut o groază de colici? Că rinichii mei mai funcționau doar 7%? În cel mai scurt timp puteam să fac insuficiență renală și să vă dau interviu pe lumea cealaltă.

Dar nu am crezut că am sau nu am dreptul la asta. Pentru această operație trebuie să aștepți. Am avut noroc că mi-au găsit mai repede un rinichi compatibil la care am dat probă șapte persoane, iar eu am ieșit cu probele cele mai bune. Am aproape 80 de ani și funcționează bine cu ajutorul lui Dumnezeu și al profesorului Lucan și echipei sale. Au găsit un motiv pentru ca iarăși să scrie. Îl mai aduc, din când în când, în actualitate. Am început să mă obișnuiesc”, a spus Alexandru Arșinel, la DC News, în 2018.

De ce ne amintim de actori după ce aceștia mor? Răspunsul dureros pe care l-a dat Arșinel la DC News

De ce ne amintim de actori după ce aceștia se sting din viață? Răspunsul l-a dat Alexandru Arșinel în urmă cu patru ani.

„Moartea poate să însemne un eveniment. De cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, se iartă lucrurile, hai să zic amintirile mai puțin plăcute. Se creează o stare nostalgică față de ce a realizat, creat, ce păcat că nu-i mai aud vocea, că nu pot să-l văd, și așa mai departe. Din punctul acesta de vedere, noi, românii, iubim morții”, spunea Alexandru Arșinel în cadrul unui interviu acordat DCNews în urmă cu patru ani.

Actorul Alexandru Arşinel a murit joi la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, au declarat, pentru Agerpres, surse medicale. Alexandru Arşinel se afla internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti din 15 septembrie pentru tratarea unor leziuni cauzate de repaosul prelungit la pat. „Având în vedere istoricul medical şi pentru a-l avea sub o supraveghere mai atentă, s-a hotărât, ulterior, transferarea dumnealui în secţia de ATI”, informa, pe 20 septembrie, unitatea medicală. Actorul a mai fost internat şi luna trecută, la Institutul Clinic Fundeni.

Pentru întreaga activitate artistică în teatrul de revistă precum și cea managerială a luat numeroase premii, medalii, ordine, dintre care amintim:

- Premiul Special UNITER pentru Teatrul de Revistă (2000);

- Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor - "Arta Spectacolului, în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului” (2004),

- Premiul pentru spectacolele de musical acordat la Gala Premiilor revistei 'Actualitatea Muzicală' a UCMR (2008),

- Premiul de Excelență la Gala Premiilor „Confidențial”pentru Management și pentru întreaga carieră artistică (2009, 2010),

- Premii de Excelență și Premii Speciale la mai multe ediții ale Galelor Superlativelor VIP, Premiul de Excelență și Premiul de Popularitate la Categoria „Actori” la Gala Celebrităților Anului 2010,

- Medalia de Onoare a Federației Comunității Evreiești din România “pentru activitatea artistică prodigioasă dedicată teatrului românesc, pentru o viață de om exemplară, dăruită înțelegerii și apropierii dintre oameni, pentru un mare actor a cărui carieră se revărsă cu strălucire asupra scenei și publicului său” (2010),

- Premiul Special și Diploma de Onoare oferite de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu ocazia aniversării a 50 de ani de carieră (2012),

- Premiul Special „Ambasadorul Teatrului Românesc” la Gala Premiilor VIP pentru management de succes și pentru activtatea desfășurată la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” (2013), de patru ori pe podium la Categoria „Cel mai bun actor” la Gala „Zece pentru România”.

Alexandru Arșinel a jucat în sute de emisiuni de divertisment la radio și la toate posturile de televiziune, pe scenele din țară și străinătate, dar și în numeroase producții cinematografice și seriale TV: „Vacanță la mare” - 1962, „Cerul începe la etajul trei” - 1967, Ultimele zile ale verii (1976), 'Ana și hoțul" - 1981, 'Ca-n filme - 1983, Vară sentimentală (1986), Colierul de turcoaze (1986), În fiecare zi mi-e dor de tine' - 1987, 'Miss Litoral - 1990, 'Băiatul cu o singură bretea-1991, 'A doua cădere a Constantinopolului - 1994, 'Paradisul în direct' - 1997, ”Sexy Harem Ada-Kaleh” - 2001, ”'Războiul sexelor', 2007 - 2008 sau 'Toată lumea din familia noastră' - 2012. A realizat dublaje în filme de animație, fiind vocea Ursului Baloo în fimele „Cartea Junglei” („Jungle Book”) și „Cartea Junglei 2” („Jungle Book 2”) și a Șerifului în filmele „Mașini” („Cars”) și „Mașini 2” („Cars 2”). A fost Micul John în „Robin Hood” și maestrul Auguste Gusteau în filmul „Ratatouille”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.