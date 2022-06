Ciolacu: Parlamentul României susţine aderarea Finlandei şi Suediei la NATO

Parlamentul României susţine aderarea Finlandei şi Suediei la NATO, este mesajul pe care l-a transmis, joi, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, ambasadorilor celor două ţări la Bucureşti.

'Parlamentul României susţine aderarea Finlandei şi Suediei la NATO. Consolidarea parteneriatului de securitate din cadrul Alianţei Nord-Atlantice a fost mereu o prioritate pentru Partidul Social Democrat, iar decizia luată de cele două guverne social-democrate din nordul Europei reprezintă un important pas spre dezvoltarea NATO. Am transmis acest mesaj de solidaritate şi de sprijin partenerilor din Finlanda şi Suedia în cadrul unei întâlniri pe care am organizat-o astăzi (joi - n.r.) la Palatul Parlamentului cu ambasadorii celor două ţări în România, în cadrul căreia am discutat şi despre întărirea cooperării economice şi militare', a scris Ciolacu pe Facebook. El a adăugat că astăzi, 'în acest context dificil', fiecare român poate spune cu lejeritate că 'noi suntem NATO'. Ciolacu a afirmat că nu poate să nu fie mândru de contribuţia semnificativă avută de Partidul Social Democrat 'la aderarea la NATO şi consolidarea poziţiei noastre în interiorul alianţei'.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a avut o întrevedere cu Therese Hyden, ambasadorul Suediei, şi cu Marjut Akola, ambasadorul Republicii Finlanda. La întâlnire au mai fost prezenţi europarlamentarul PSD Victor Negrescu şi preşedintele Comisiei pentru afaceri europene a Senatului, Angel Tîlvăr.

