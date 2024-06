Elena Lasconi, anunţată oficial drept candidatul USR la alegerile prezidenţiale

În favoarea Elenei Lasconi au fost 531 de voturi, un procent de 94,31%. Contracandidaţii săi, Octavian Berceanu şi Dumitru Stanca, au obţinut 25 de voturi, respectiv 7 voturi.



Comisia electorală îşi va continua activitatea şi se va proceda la numărarea voturilor pentru componenţa Biroului Naţional al partidului.



Elena Lasconi are 52 de ani, este de profesie economist, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Din 2020 este primarul USR al municipiului Câmpulung Muscel, funcţie în care a fost realeasă în 2024, scrie Agerpres.

Bulai: Simion crează emoții. Lasconi plictisește

Sociologul Alfred Bulai indică, însă, spre o primă greşeală făcută de noul lider al USR în cursa pentru Palatul Cotroceni. Conform acestuia, Elena Lasconi trebuia să vină cu un mesaj de forţă, în locul unor platitudini.

"În primul rând, nu ştim cine este, nu am văzut-o. Public vorbind, la asta mă refer. Ai nevoie de multă consiliere. USR a demonstrat ce meserie are, în general, şi cu aliaţii lor, nu e cazul. Ai nevoie să sugerezi că ai multă forţă. Geoană, din punctul ăsta de vedere, are o istorie, ăsta e avantajul lui. A fost şi cu "Mihaela, dragostea mea", nu i-a ieşit, dar are o istorie. Trebuie să ştii să porneşti de la zero, dar să fii spectaculos.

Domnul Simion crează emoţii negative, ceea ce îl face să aibă o anumită deschidere pentru o parte din populaţie. Doamna Lasconi, momentan, e pe un loc de la coadă. Mie mi-ar plăcea să fie o doamnă, o femeie, candidat la preşedinţie. Ar fi bine, poate chiar sănătos pentru politica românească. Dar e vorba de profesionalism, de un profil pe care trebuie să îl ai.

Eu mă aşteptam ca dna Lasconi, în momentul în care a câştigat în USR, să vină la toate televiziunile cu nişte chestii senzaţionale, să te facă să îţi doreşti să faci un interviu cu ea, că zice lucruri interesante. Dar are limbaj de lemn, cu o să facem, o să vedem", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News