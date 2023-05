'Avatar: The Way of Water' va fi lansat pe platformele Disney+ şi HBO Max în luna iunie

Pădurile luxuriante, oceanele adânci şi piscurile montane plutitoare de pe planeta fictivă Pandora vor putea fi admirate în curând din sufrageriile spectatorilor, întrucât superproducţia SF "Avatar: The Way of Water", regizată de James Cameron, va avea premiera pe platformele de streaming Disney+ şi HBO Max în data de 7 iunie, informează revista americană Variety.

Drepturile de difuzare comună în streaming pentru Disney+ şi HBO Max reprezintă rezultatul unui neobişnuit contract semnat anul trecut, care îi permite platformei HBO Max să partajeze perioadele de difuzare cu Disney+ şi cu serviciul online Hulu pentru jumătate din titlurile lansate de studioul Disney în 2022.



Anunţul reprezintă o veste bună pentru fanii francizei "Avatar", care nu vor mai avea nevoie să se aboneze la o nouă platformă de streaming pentru a putea să vadă din propriile sufragerii această producţie, o continuare a filmului original din 2009. Noul lungmetraj va putea fi de asemenea vizionat în regim de gratuitate pe Amazon Prime Video, graţie celor şapte zile de testare gratuită a acestui serviciu online, disponibil spre accesare din HBO Max.



Acţiunea din lungmetrajul "Avatar: The Way of Water", lansat la 13 ani după producţia originală "Avatar", este plasată la un deceniu după evenimentele prezentate în primul film. Pelicula prezintă povestea familiei personajului Sully (Jake Sully, soţia sa Neytiri şi copiii lor), care trebuie să-şi părăsească regiunea natală şi să se ascundă în zone necunoscute de pe planeta fictivă Pandora. Atunci când vechi ameninţări îşi fac din nou apariţia, Jake este obligat încă o dată să lupte împotriva oamenilor. Filmul îi are în rolurile principale pe actorii Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi şi Kate Winslet.



Filmul "Avatar: The Way of Water" a primit patru nominalizări la premiile Oscar din 2023 şi a câştigat un trofeu pentru cele mai bune efecte vizuale.



Până în prezent, acest lungmetraj a vândut bilete în valoare de 2,3 miliarde de dolari şi ocupă locul al treilea în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile, fiind depăşit doar de producţiile "Avatar" (2,9 miliarde de dolari, 2009) şi "Avengers: Endgame" (2,7 miliarde de dolari, 2019), scrie Agerpres.

