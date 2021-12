Alina Gorghiu și Florin Cîțu, interimari la conducerea unor filiale

Vicepreședintele Alina Gorghiu va conduce interimar filiala PNL Argeș, iar președintele Florin Cîțu va conduce PNL Sector 3. În funcția de purtător de cuvânt va fi numit fostul ministru al Sportului, Ionuț Stroe, au declarat, pentru Mediafax, surse politice.

În ședința Biroului Executiv al PNL de luni se va desemna purtătorul de cuvânt al partidului. Acesta va fi fostul ministru Ionuț Stroe. Vicepreședintele Alina Gorghiu va prelua conducerea interimară a filialei PNL Argeș, deoarece fostul președinte Adrian Miuțescu este urmărit penal de DNA.



În aceeași ședință BEX, se va decide interimatul pentru filiala Sectorului 3, unde președinte a fost ales Antonel Tănase. Acesta și-a dat demisia din PNL odată cu Ludovic Orban. PNL Sector 3 va fi condus interimar de președintele PNL, Florin Cîțu, potrivit surselor citate.

Ludovic Orban și-a anunțat demisia din grupul parlamentar PNL în octombrie. El a anunțat că nu poate fi părtaș la ceea ce se întâmplă în PNL și și-a prezentat demisia ca o formă de protest față de tot ce s-a întâmplat.

Fostul președinte al PNL și-a anunțat demisia în Camera Deputaților, din grupul parlamentar al PNL, declarând: ”Obligația morală pe care o am față de cetățenii români care au avut încredere în mine și în PNL este de a-mi respecta angajamentele pe care le-am luat în campania electorală față de cetățenii români. Din păcate, astăzi, nu am altă soluție decât a fi consecvent în onorarea obligațiilor morale pe care le am față de cetățenii români care ne-au acordat încrederea decât de a mă despărți, sper eu, temporar, de colegii mei din grupul parlamentar”.

Fostul lider al liberalilor Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă, că numele noului partid pe care intenţionează să îl înfiinţeze va fi stabilit împreună cu oamenii din interiorul PNL şi din afara lui care i-au transmis dorinţa de a adera la această construcţie politică, menţionând că nu poate să aibă ca partener decât USR şi că va avea grup parlamentar la Camera Deputaţilor, transmite Agerpres.



"Nu ne-am gândit (la numele noului partid - n.r.). Nu stabilesc eu cum se numeşte partidul. Eu o să adun toţi oamenii, atât din interiorul PNL, cât şi din afara PNL, pentru că sunt mulţi oameni care mi-au transmis dorinţa de a adera la o construcţie de centru-dreapta, care nu sunt membri ai PNL. Nu am stabilit numele, numele îl vom hotărî împreună, cei care aderă la această mişcare. Ne-am gândit la mai multe denumiri. Obligatoriu trebuie să fie ceva liberal, naţional, există în zona de centru-dreapta anumite valori ale creştin-democraţiei şi conservatorismului. Nu am stabilit numele", a afirmat Ludovic Orban, într-o emisiune la Digi 24, întrebat în legătură cu numele noului partid pe care intenţionează să îl înfiinţeze.