Accident Pasajul Unirii. Cătălin Drulă, atacuri în rafală la Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4: Lucrări de spoială, cu consecinţe tragice. Lipsă de bărbăţie politică

"Am văzut pe filmările care au apărut că parcursul până la punctul de a trece pe sub această poartă ucigașă a fost unul legal, pe banda I până la intersecția Budapesta, pe banda II ulterior, un parcurs care nu trece pe sub acele lanțuri – și, apropo, acele lanțuri fuseseră lovite de alte vehicule înalte și erau înfășurate, date peste cap, nu și-ar fi făcut rolul oricum, abia a doua zi după accident a trimis Primăria Sectorului 4 un echipaj acolo care să le repună în funcțiune.

Am avut o serie de declarații de-a lungul timpului despre cum acest pasaj este conform, totul este în regulă, dar în fapt nu a recunoscut nicio secundă Primăria Sectorului 4 că, prin lucrările de estetizare, le-aș spune, ale acestui pasaj, și o să explic imediat această afirmație, au redus funcționalitatea, au redus înălțimea plafonului. Există acolo un plafon fals montat, care nu are niciun rol de siguranță. A încercat să inducă în eroare spunând că acolo ar fi sistemul de ventilație, dar este fals, sistemul de ventilație este montat pe pereții laterali, cu niște turbine, n-are nicio legătură cu plafonul.

Practic, acest pasaj, dacă ați trecut pe acolo, este decorat așa cu floricele, cu tot felul de ghirlande pe pereți, din cinci în cinci metri pe kilometrul de lungime al pasajului sunt niște inimioare cu „iubim Primăria Sectorului 4”. L-au îmbrăcat și i-au dat o față ca și cum ar fi fost, eu știu, niște decorațiuni care poate stăteau bine la o grădiniță, din această încercare disperată a primarilor, a unor primari, de a ieși în evidență cu astfel de lucrări de suprafață, de spoială, dar care iată, din păcate, în acest caz, au avut consecințe tragice, pentru că s-a redus înălțimea pasajului – speriați de constatarea asta la finalizarea lucrărilor, au redus și acea poartă de gabarit și se întâmplă că mor oameni, ceea ce nu se întâmpla înainte de aceste lucrări”, a declarat Cătălin Drulă, deputat şi preşedinte USR, în emisiunea Politica Zilei, de la B1 TV, moderată de Ioana Constantin.

"S-ar putea să fie vorba de un aspect chiar mai tragic"

"Domnul Băluţă, la primele câteva accidente, a ieşit cu pieptul în faţă şi a spus că totul este în regulă. Ba chiar îmi aduc aminte o declaraţie în presă când se spunea să se monteze poarta la loc, exact aşa cum a fost. Este o poartă de o construcţie ucigaşă. Astfel de elemente de siguranţă rutieră nu trebuie să ucidă. Vă reamintesc că este vorba despre un pasaj, unde chiar dacă un vehicul prea înalt ar ajunge până la intrare, acea infrastructură nu se distruge. Spre deosebire de un pod, care trebuie protejat cu sisteme rigide, ca să nu fie dărâmat, în cazul unui pasaj acest lucru nu se poate întâmpla, fizic vorbind.

În cazul din 23 decembrie, s-ar putea să fie vorba de un aspect chiar mai tragic. Nu am o certitudine, dar se pare că s-ar putea ca acel autocar să fi încăput în pasaj. Pasajul are 3,7 metri, după datele oficiale de la autorităţi. Nu ştim înălţimea autocarului respectiv, dar din ce am mai găsit eu, pot spune că autocarele au cel mult 3,77 metri, cele mai înalte modele. La acest autocar, se vede că partea din faţă, până la instalaţia de climatizare, trece pe sub poarta care se află la 3,5 metri. Deci partea din faţă a autocarului este undeva la 3,45-3,48 metri. Eu cred că există posibilitatea ca autocarul să poată trece prin pasaj sau cel mult să zgârie puţin plafonul, o chestiune mult mai puţin tragică decât pierderea vieţii unui om care venise în vacanţă în România. Este opera unor amatori de la cap la coadă, este lipsă de bărbăţie politică că domnul Băluţă, care a ieşit cu pieptul în faţă şi ne-a arătat ce decoraţiuni şi floricele frumoase a pus pe pereţi acolo... E de înţeles pentru cineva ca un pasaj rutier să aibă decoraţiuni cu inimioare din 5 în 5 metri? Este o infrastructură care trebuie să fie funcţională în primul rând.

Vă mai spun un lucru. Din această dorinţă de a estetiza în stil cămin cultural, s-a închis şi trecerea între sensurile pasajului. Înainte de renovare, în caz că s-ar fi întâmplat un incendiu sau ceva, printre coloanele pasajului se putea trece dintr-o parte în alta. Era o cale de evacuare. Nu e cea mai sigură, evident, pentru că putem presupune că pe cealaltă cale ar circula maşinile în continuare, dar în caz de incidente, când oamenii trebuie să fugă, ar exista această posibilitate. Acum s-a închis cu panouri şi singura cale de evacuare în caz de urgenţă e pe unde s-a intrat în pasaj sau pe la ieşire, la o distanţă relativ mare. E aberant! Nu aşa trebuie făcute lucrurile!", a mai spus deputatul.

"Lipsă de bărbăţie politică"

"Domnul Băluţă a ieşit la inaugurare, a venit la fiecare accident şi a spus că susţine modul în care a fost făcut pasajul, iar acum că a murit un om se ascunde. Este lipsă de bărbăţie politică. E o diferenţă simplă între ce se întâmpla înainte de renovări şi ce se întâmplă acum. Înainte nu mureau oameni, şi acum au murit oameni. Alţii au fost răniţi, schilodiţi poate pe viaţă. Din nepricepere. Nu se construieşte aşa un indicator de semnalizare, de oprire. Nu protejează un pod, trebuie să fie un mod de infrastructură care să pedepsească minor autovehiculul. Se poate pune o bară flexibilă, pe lanţuri, care cel mult să spargă un parbriz, să zgârie o maşină, dar să nu aibă un efect de comprimare asupra autovehicului. Ni s-a spus că înainte încăpeau autocare în pasaj. Nu aveau voie, dar şoferii care intrau erau amendaţi. Dacă intrarea în pasaj se făcea din greşeală, nu mureau oameni.

Nu te poţi ascunde după un semn. Să ne spună domnul Băluţă, floricelele, ghirlandele, ce funcţionalitate au? Mă pricep destul de bine la construcţii, ele sunt strict estetice. Ori aici vorbim de un pasaj pentru maşini, nu stai să admiri floricele din 5 în 5 metri. Este o găinărie. Acest tip de atitudine de cămin cultural, care în cele mai multe cazuri e nevinovată şi poate produce doar nişte kitschuri, în cazul ăsta a omorât un om", a concluzionat Cătălin Drulă.

